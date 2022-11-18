18 листопада 2022 року: Галактіона та Єпистимії — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні краще не робити великі покупки і не витрачати гроші.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква згадує священномучеників Галактіона та його наречену Єпистимію. Пара постраждала за віру в Христа під час гонінь за правління імператора Деція.
В Україні 18 листопада – День сержанта Збройних Сил України
У світі сьогодні відзначають Національний день одружених та День підтримки скорпіонів у США.
Чого не можна робити 14 листопада?
► приймати важливі рішення
► важко працювати
► витрачати гроші
Народні повір'я та прикмети:
► з'явився іній — зима буде холодною та затяжною
► небо ясне, а північний вітер — до похолодання
► якщо сніг лягає на землю нерівно, наступний рік буде врожайним на жито. Якщо у цей день випало багато снігу, то вся зима буде сніговою
► багато інію вранці — до потепління
День ангела святкують:
Гаврило, Григорій, Тимофій, Тихін