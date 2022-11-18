18 листопада 2022 року: Галактіона та Єпистимії — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні краще не робити великі покупки і не витрачати гроші.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква згадує священномучеників Галактіона та його наречену Єпистимію. Пара постраждала за віру в Христа під час гонінь за правління імператора Деція.

В Україні 18 листопада – День сержанта Збройних Сил України

У світі сьогодні відзначають Національний день одружених та День підтримки скорпіонів у США.

Чого не можна робити 14 листопада?

► приймати важливі рішення

► важко працювати

► витрачати гроші

Народні повір'я та прикмети:

► з'явився іній — зима буде холодною та затяжною

► небо ясне, а північний вітер — до похолодання

► якщо сніг лягає на землю нерівно, наступний рік буде врожайним на жито. Якщо у цей день випало багато снігу, то вся зима буде сніговою

► багато інію вранці — до потепління

День ангела святкують:

Гаврило, Григорій, Тимофій, Тихін