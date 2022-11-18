Никола Пельтц появилась на публике в таком же платье, как у принцессы Марии-Олимпии

Молодые супруги появились вместе на светском мероприятии в Лос-Анджелесе.

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23-летний Бруклин Бекхэм и 27-летняя Никола Пельтц посетили премьеру мини-сериала "Добро пожаловать в Чиппендейлс", в котором актриса сыграла роль. Об этом сообщает Mirror.

На премьере Никола была в белом платье на тонких бретельках и с перьям на подоле от бренда Miu Miu. Стоимость наряда составляет 330 долларов. Свой аутфит актриса дополнила медными босоножками на высокой платформе и каблуках, драгоценным браслетом на запястье и колье.

У Николы были красиво уложены волосы, макияж она сделала с акцентом на глаза и нюдовой помадой накрасила губы. Ее супруг Бруклин надел черный элегантный костюм, белую рубашку, а на шее у него были бусы из двух нитей.

Известно, что недавно в точно таком же платье на церемонии Harper's Bazaar Women of the Year Awards 2022 появилась греческая принцесса Мария-Олимпия. Свой образ она дополнила золотистыми босоножками на шпильке и маленькой белой сумкой на короткой ручке.

Напомним, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц появились на вечеринке в честь Хэллоуина в костюмах Ромео и Джульетты.