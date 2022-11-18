Нікола Пельтц з'явилася на публіці в такій самій сукні, як у принцеси Марії-Олімпії

Молоде подружжя з'явилося разом на світському заході в Лос-Анджелесі.

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23-річний Бруклін Бекхем і 27-річна Нікола Пельтц відвідали прем'єру мінісеріалу "Ласкаво просимо в Чиппендейлс", у якому акторка зіграла роль. Про це повідомляє Mirror.

На прем'єрі Нікола була в білій сукні на тонких бретельках і з пір'ям на подолі від бренду Miu Miu. Вартість вбрання складає 330 доларів. Свій аутфіт акторка доповнила мідними босоніжками на високій платформі та підборах, дорогоцінним браслетом на зап'ясті й кольє.

У Ніколи було красиво укладене волосся, макіяж вона зробила з акцентом на очі та нюдовою помадою нафарбувала губи. Її чоловік Бруклін одягнув чорний елегантний костюм, білу сорочку, а на шиї в нього були намисто з двох ниток.

Відомо, що нещодавно в такій самій сукні на церемонії Harper's Bazaar Women of the Year Awards 2022 з'явилася грецька принцеса Марія-Олімпія. Свій образ вона доповнила золотистими босоніжками на шпильці та маленькою білою сумкою на короткій ручці.

Нагадаємо, Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц з'явилися на вечірці на честь Геловіну в костюмах Ромео та Джульєтти.