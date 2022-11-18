Кронпринцесса Мэри посетила конференцию в костюме Dolce & Gabbana, которому почти 20 лет

Кронпринцесса Дании Мэри выступила вчера на конференции в Копенгагене.

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50-летняя кронпринцесса Дании Мэри выступила на конференции Всемирного фонда дикой природы под названием "Биоразнообразие — это хороший бизнес". Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что будущая королева-консорт Дании была избрана президентом Датского фонда дикой природы в июне 2020 года, который ее тесть, покойный принц Хенрик, учредил в 1972 году.

[ + – ] Кронпринцесса Мэри на бизнес-конференции Фото: Getty Images

Для бизнес-конференции Мэри выбрала темно-серый брючный костюм из натуральной шерсти в тонкую полоску от Dolce & Gabbana, который в ее гардеробе с 2004 года. Наряду уже почти 20 лет, но выглядит он по-прежнему, как новый. К нему принцесса подобрала черную водолазку и черные сапоги с острым носом из замши на каблуках, а в руках держала кожаную сумку Prada "Saffiano Double Bag in Navy", которую приобрела в 2016 году.

Деловой аутфит Мэри дополнила нейтральным макияжем и маникюром, серьгами-гвоздиками в ушах и тонким золотым кольцом на пальце. Волосы она собрала в низкий хвост.

Напомним, в Дании прошли соревнования Hubertus Hunt — это ежегодные скачки по пересеченной местности. Их посетила кронпринцесса Мэри с дочкой Йозефиной.