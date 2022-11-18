Кронпринцеса Мері відвідала конференцію у костюмі Dolce & Gabbana, якому майже 20 років

Кронпринцеса Данії Мері виступила сьогодні на конференції в Копенгагені.

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50-річна кронпринцеса Данії Мері виступила на конференції Всесвітнього фонду дикої природи під назвою "Біорізноманіття — це добрий бізнес". Про це повідомляє Daily Mail.

Відомо, що майбутню королеву-консорт Данії було обрано президентом Данського фонду дикої природи в червні 2020 року, який її тесть, покійний принц Генрік, заснував у 1972 році.

[ + – ] Кронпринцеса Мері на бізнес-конференції Фото: Getty Images

Для бізнес-конференції Мері обрала темно-сірий штанний костюм із натуральної вовни в тонку смужку від Dolce & Gabbana, який в її гардеробі з 2004 року. Вбранню уже майже 20 років, але виглядає він як і раніше, як новий. До нього принцеса підібрала чорну водолазку та чорні чоботи з гострим носом із замші на підборах, а в руках тримала шкіряну сумку Prada "Saffiano Double Bag in Navy", яку придбала в 2016 році.

Діловий аутфіт Мері доповнила нейтральним макіяжем і манікюром, сережками-гвоздиками у вухах і тонкою золотою каблучкою на пальці. Волосся вона зібрала в низький хвіст.

Нагадаємо, у Данії пройшли змагання Hubertus Hunt — це щорічні стрибки по пересіченій місцевості. Їх відвідала кронпринцеса Мері з донькою Йозефіною.