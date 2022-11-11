На виріст. Данська кронпринцеса Мері не вгадала з розміром штанів
Мері відвідала перегони в занадто довгих штанах, зробивши модний промах
У Данії пройшли змагання Hubertus Hunt — це щорічні перегони по пересіченій місцевості. Їх відвідала кронпринцеса Мері із донькою Йозефіною. Але дружина спадкоємця Фредеріка "промахнулася" з вибором вбрання. Фото з'явилися в офіційних соціальних мережах королівського будинку Данії.
Стрибки Hubertus Hunt проводяться в першу неділю листопада в Оленячому парку в Клампенборзі, на північ від Копенгагена.
50-річна кронпринцеса Мері є головою заходу з 2018 року. Тому для дня на відкритому повітрі вона одяглася відповідно — обрала чорну стьобану куртку, синій фетровий капелюх та теплі штани з твіду. Але штани були явно не за розміром, вони повністю закривали взуття та буквально волочилися по землі.
Тож на офіційних фото кронпринцеса, яка зазвичай одягається бездоганно, виглядала дещо комічно.
Минулого року вся родина наслідного принца Данії Фредеріка та кронпринцеси Мері відвідала захід, але у 2022 році, принцеса Йозефіна стала єдиною, хто супроводжував матір.
Вперше перегони почали проводити у 1900-х роках. Вони означають собою кінець мисливського сезону, коли 160 мисливців верхи на конях проїжджають через живоплоти та струмки 13-кілометровим маршрутом. Це найпопулярніше видовище, яке збирає десятки тисяч глядачів.
Нагадаємо, у данській королівській родині зараз розлад. Раніше королева Маргрете II вирішила з 1 січня 2023 позбавити титулів деяких своїх онуків — дітей молодшого сина, принца Йоахіма. Королева зазначила, що це було зроблено для їхнього блага, але й сам Йоахім та його діти з цим не згодні.
Особливо страждають молодші діти принца, які ще навчаються у школі. Над ними почали жартувати однокласники.