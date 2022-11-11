На виріст. Данська кронпринцеса Мері не вгадала з розміром штанів

Мері відвідала перегони в занадто довгих штанах, зробивши модний промах

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У Данії пройшли змагання Hubertus Hunt — це щорічні перегони по пересіченій місцевості. Їх відвідала кронпринцеса Мері із донькою Йозефіною. Але дружина спадкоємця Фредеріка "промахнулася" з вибором вбрання. Фото з'явилися в офіційних соціальних мережах королівського будинку Данії.

Стрибки Hubertus Hunt проводяться в першу неділю листопада в Оленячому парку в Клампенборзі, на північ від Копенгагена.

[ + – ] Кронпринцеса Мері з донькою Йозефіною

50-річна кронпринцеса Мері є головою заходу з 2018 року. Тому для дня на відкритому повітрі вона одяглася відповідно — обрала чорну стьобану куртку, синій фетровий капелюх та теплі штани з твіду. Але штани були явно не за розміром, вони повністю закривали взуття та буквально волочилися по землі.

Тож на офіційних фото кронпринцеса, яка зазвичай одягається бездоганно, виглядала дещо комічно.

[ + – ] Кронпринцеса Мері здійснила модний промах Фото: Getty Images

Минулого року вся родина наслідного принца Данії Фредеріка та кронпринцеси Мері відвідала захід, але у 2022 році, принцеса Йозефіна стала єдиною, хто супроводжував матір.

Вперше перегони почали проводити у 1900-х роках. Вони означають собою кінець мисливського сезону, коли 160 мисливців верхи на конях проїжджають через живоплоти та струмки 13-кілометровим маршрутом. Це найпопулярніше видовище, яке збирає десятки тисяч глядачів.

Нагадаємо, у данській королівській родині зараз розлад. Раніше королева Маргрете II вирішила з 1 січня 2023 позбавити титулів деяких своїх онуків — дітей молодшого сина, принца Йоахіма. Королева зазначила, що це було зроблено для їхнього блага, але й сам Йоахім та його діти з цим не згодні.

Особливо страждають молодші діти принца, які ще навчаються у школі. Над ними почали жартувати однокласники.