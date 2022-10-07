Розлад у королівській родині Данії почався через пристрасть принца Йоакіма до братової дружини

Іспанський журнал пише, що принц Йоакім закоханий у кронпринцесу Мері, дружину наслідного принца Фредеріка

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Вперше за довгий час із перших сторінок таблоїдів британський королівський будинок потіснили данські монархи. Після того, як королева Маргрете II позбавила чотирьох внуків, дітей молодшого сина, принца Йоакіма титулів принців і принцес, у сім'ї намітився розкол. І ЗМІ пишуть, що причина не лише у рішенні королеви, стверджує Vanitatis El Confidencial.

Іспанські журналісти стверджують, що справжня причина розколу в дружній данській монархії — це таємна пристрасть принца Йоакіма до дружини свого старшого брата, наслідного принца Фредеріка. Нібито він "глибоко закоханий" у кронпринцесу Мері і навіть намагався її поцілувати на гала-вечорі, коли випив лишнє.

Сам принц Йоакім та його дружина Марі кажуть, що їхні стосунки з Фредеріком та його сім'єю, що уникла позбавлення титулів, — "складні".

У шведському жіночому тижневику Svensk Damtidning навіть опублікували фотографію, на якій нібито зображено Йоакім, який намагається поцілувати Мері на урочистому прийомі полку Королівської гвардії.

Пристрастю до невістки Йоакім запалився нібито невдовзі після весілля Мері та його брата Фредеріка у 2004 році. І той факт, що у 2007 році він оголосив про заручини з Марі Кавальє, напрочуд схожою на Мері, ніяк не допомогло розвіяти чутки.

[ + – ] Весілля принца Йоакіма та Марі Кавальє Фото: Instagram detdanskekongehus [ + – ] Принц Йоакім та принцеса Марі Фото: Instagram detdanskekongehus

Закоханості молодшого данського принца сприяла криза, пережита ним після розлучення з першою дружиною, Александрою Менлі. Пара одружилася 1995 року, і хоч Александра подобалася данцям, королева Маргрете відправила молодшого сина якомога далі від столиці, поселивши в Шакенборгу, палаці за 300 кілометрів від Копенгагена. Саме там народилися принци Фелікс та Микола.

У 2005 році Йоакім та Александра розлучилися. І принц пустився у всі тяжкі, ставши завсідником нічних клубів і барів. Саме в цей складний період, стверджують ЗМІ, його і наздогнала закоханість у дружину брата.

Королева Маргрете, за чутками, розпочала "кампанію з примирення" синів та їхніх дружин, і відтоді Марі та Мері стали часто з'являтися разом на будь-яких заходах, демонструючи дружбу та взаєморозуміння. Коли пристрасті вщухли, Марі та Мері перестали грати на публіку.

[ + – ] Королева Маргрете з синами та невістками Фото: Instagram detdanskekongehus

"Річ не в тому, що вони не ладнали, річ у тому, що між ними ніколи не було гармонії. Вони не подруги, і ніколи ними не стануть. Вони мають дуже різні характери, тому подружитися для них неможливо", — заявляло джерело при дворі.

При дворі такі чутки не коментують. Не стала королева Данії та її старший син також відповідати на питання про наслідки її рішення позбавити молодших онуків титулів. Вони прибули на відкриття парламенту, але ухилилися від питань.

[ + – ] Принц Йоакім із сім'єю Фото: Instagram detdanskekongehus [ + – ] Кронпринц Фредерік із сім'єю Фото: Instagram detdanskekongehus

Раніше королева Маргрете зробила офіційну заяву, в якій повідомила, що шкодує, що завдала біль своїй родині "важким рішенням", але продовжує наполягати на тому, що це був правильний вибір.

Водночас сім'я її молодшого сина, принца Йоакіма, який зараз проживає з дружиною та молодшими дітьми в Парижі, де він обіймає посаду військового аташе при посольстві Данії, вже висловилася негативно.

За їхніми словами, рішення королеви Маргрете негативно позначилося на її онуках. Принцесу Афіну почали "травити" у школі.

А принц Микола, старший син Йоакіма, який мешкає в Копенгагені, сказав, що був "шокований і засмучений" рішенням бабусі.