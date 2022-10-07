Разлад в королевской семье Дании начался из-за страсти принца Иоахима к жене брата

Испанский журнал пишет, что принц Иоахим влюблен в кронпринцессу Мэри, жену наследного принца Фредерика

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Впервые за долгое время с первых страниц таблоидов британский королевский дом потеснили датские монархи. После того, как королева Маргрете II лишила своих четырех внуков, детей младшего сына, принца Иоахима титулов принцев и принцесс, в семье наметился раскол. И СМИ пишут, что причина не только в решении королевы, утверждает Vanitatis El Confidencial.

Испанские журналисты утверждают, что настоящая причина раскола в дружной датской монархии – это тайная страсть принца Иоахима к жене своего старшего брата, наследного принца Фредерика. Якобы он "глубоко влюблен" в кронпринцессу Мэри и даже пытался ее поцеловать на гала-вечере, когда выпил лишку.

Сам принц Иоахим и его супруга Мари говорят, что их отношения с Фредериком и его семьей, избежавшей лишения титулов – "сложные".

В шведском женском еженедельнике Svensk Damtidning даже была опубликована фотография, на которой якобы изображен Иоахим, пытающийся поцеловать Мэри на торжественном приеме полка Королевской гвардии.

Страстью к невестке Иоахим воспылал якобы вскоре после свадьбы Мэри и его брата Фредерика в 2004 году. И тот факт, что в 2007 году он объявил о помолвке с Мари Кавалье, поразительно похожей на Мэри, никак не помогло развеять слухи.

[ + – ] Свадьба принца Иоахима и Мари Кавалье Фото: Instagram detdanskekongehus [ + – ] Принц Иоахим и принцесса Мари Фото: Instagram detdanskekongehus

Влюбленности младшего принца датского способствовал кризис, пережитый им после развода с первой женой, Александрой Мэнли. Пара поженилась в 1995 году, и хоть Александра нравилась датчанам, королева Маргрете отправила младшего сына подальше от столицы, поселив в Шакенборге, дворце в 300 километрах от Копенгагена. Именно там родились принцы Феликс и Николай.

В 2005 году Иоахим и Александра развелись. И принц пустился во все тяжкие, став завсегдатаем ночных клубов и баров. Именно в этот сложный период, утверждают СМИ, его и настигла влюбленность в жену брата.

Королева Маргрете, по слухам, начала "кампанию по примирению" сыновей и их жен, и с той поры Мари и Мэри стали часто появляться вместе на всяких мероприятиях, демонстрируя дружбу и взаимопонимание. Когда страсти утихли, Мари и Мэри перестали играть на публику.

[ + – ] Королева Маргрете с сыновьями и невестками Фото: Instagram detdanskekongehus

"Дело не в том, что они не ладили, дело в том, что между ними никогда не было гармонии. Они не подруги, и никогда ими не станут. У них очень разные характеры, поэтому подружиться им невозможно", — заявлял источник при дворе.

При дворе подобные слухи не комментируют. Не стала королева Дании и ее старший сын также отвечать на вопросы о последствиях ее решения лишить младших внуков титулов. Они прибыли на государственное открытие парламента, но уклонились от вопросов.

[ + – ] Принц Иоахим с семьей Фото: Instagram detdanskekongehus [ + – ] Кронпринц Фредерик с семьей Фото: Instagram detdanskekongehus

Ранее королева Маргрете сделала официальное заявление, в котором сообщила, что сожалеет о том, что причинила боль своей семье "трудным решением", но продолжает настаивать на том, что это был правильный выбор.

В то же время семья ее младшего сына, принца Иоахима, который сейчас проживает с женой и младшими детьми в Париже, где он занимает должность военного атташе при посольстве Дании, уже высказалась негативно.

По их словам решение королевы Маргрете негативно сказалось на ее внуках. Принцессу Афину начали "травить" в школе.

А принц Николай, старший сын Иоахима, который живет в Копенгагене, сказал, что был "шокирован и расстроен" решением бабушки.