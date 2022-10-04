Датская королева Маргрете извинилась перед обиженными внуками, но все равно лишает их титулов

Королевские эксперты утверждают, что королева опасается обвинений в холодности и равнодушии.

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Королева Дании Маргрете II извинилась за обиду, которую причинила своему младшему сыну, принцу Иоахиму и четырем его детям, лишив их титулов. Эксперты считают, что она пошла на это, чтобы ее подданные не увидели в ней равнодушную "снежную королеву". Об этом пишет Daily Mail.

Титулов принцев и принцесс с 1 января 2023 года лишатся четверо внуков королевы, дети ее младшего сына, принца Иоахима: принц Николай, принц Феликс, принц Хенрик и принцесса Афина.

Иоахим ранее заявил, что его дети были очень расстроены решением бабушки, а над младшими, которые учатся в Париже, где он сейчас работает военным атташе, даже начали издеваться в школе.

В заявлении, опубликованном в соцсетях, королева сказала, что приняла решение как "мать, бабушка и монарх", и "никто не должен сомневаться в том, что ее семья — это ее большая радость и гордость".

[ + – ] Принцы Фредерик и Иоахим со своими женами на балу Фото: Instagram detdanskekongehus

В заявлении она признала, что "недооценила" эффект от своих действий, но уверена в правильности своего решения.

"В последние дни была бурная реакция на мое решение о будущем использовании титулов для четырех детей принца Иоахима. Это решение долго вынашивалось, я 50 лет занимаю трон и смотрю в прошлое и будущее. Это мой долг и мое желание как королевы обеспечить, чтобы монархия продолжала формироваться в соответствии со временем. Иногда приходится принимать трудные решения, и всегда будет трудно найти подходящий момент. Королевский титул влечет за собой ряд обязательств, за которые в будущем будут нести ответственность меньшее количество членов королевской семьи. Эту адаптацию, которую я считаю необходимой гарантией будущего монархии, я хочу сделать своевременно. Я приняла решение как королева, мать и бабушка, но как мать и бабушка я недооценила, насколько сильно мой младший сын и его семья чувствуют себя затронутыми. Это ранило меня, и я сожалею об этом. Ни у кого не должно быть сомнений, что мои дети, зятья и внуки — моя большая радость и гордость. Теперь я надеюсь, что мы, как семья, сможем обрести покой, чтобы самим найти выход из этой ситуации", — именно так звучит полный текст обращения королевы Маргрете.

Королевский эксперт, Джейкоб Хайнел Дженсен отметил, что 82-летний монарх была вынуждена выступить с публичным заявлением, после того, как заявления сделали и принц Иоахим и его старшие сыновья.

Заявление королевы отразило "сумасшедшую ситуацию", в которой оказалась датская королевская семья. Эксперты считают, что королева явно не хотела публичности, что слова ее младшего сына не оставили ей иного выбора.

По словам датских королевских комментаторов, публичное заявление было необычным и продемонстрировало, насколько серьезным стал конфликт внутри королевской семьи Дании.

Эксперт королевского дома Ларс Ховбакке Соренсен сказал, что заявление королевы было способом "попытаться закрыть этот конфликт" и подвести черту под ним после нескольких дней трений между монархом и ее младшим сыном.

[ + – ] Принц Фредерик с супругой и старшими детьми Фото: Instagram detdanskekongehus

Решение королевы Маргрете никак не затронуло семью ее старшего сына и наследника, кронпринца Фредерика. Его дети остались при своих титулах.

Напомним, старший сын принца Иоахима, принц Николай, уже заявил, что был шокирован решением бабушки.