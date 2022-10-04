Данська королева Маргрете попросила вебачення у скривджених онуків, але все одно позбавляє їх титулів

Королівські експерти стверджують, що королева побоюється звинувачень у холодності та байдужості.

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Королева Данії Маргрете II перепросила за образу, яку завдала своєму молодшому синові, принцу Йоахіму та чотирьом його дітям, позбавивши їх титулів. Експерти вважають, що вона пішла на це, щоб її піддані не побачили в ній байдужої "снігової королеви". Про це пише Daily Mail.

Титулів принців і принцес з 1 січня 2023 позбавляться четверо онуків королеви, діти її молодшого сина, принца Йоахіма: принц Миколай, принц Фелікс, принц Хенрік і принцеса Афіна.

Йоахім раніше заявив, що його діти дуже засмучені рішенням бабусі, а з молодших, які навчаються в Парижі, де він зараз працює військовим аташе, навіть почали знущатися в школі.

У заяві, опублікованій у соцмережах, королева сказала, що ухвалила рішення як "мати, бабуся і монархиня", і "ніхто не повинен сумніватися в тому, що її родина — це її велика радість та гордість".

[ + – ] Принци Фредерік та Йоахім зі своїми дружинами на балу Фото: Instagram detdanskekongehus

У заяві вона визнала, що "недооцінила" ефект від своїх дій, але впевнена у правильності свого рішення.

"В останні дні була бурхлива реакція на моє рішення про майбутнє використання титулів для чотирьох дітей принца Йоахіма. Це рішення довго виношувалося, я 50 років займаю трон і дивлюся в минуле та майбутнє. Це мій обов'язок і моє бажання як королеви забезпечити, щоб монархія продовжувала формуватися відповідно до часу. Іноді доводиться приймати важкі рішення, і завжди буде важко знайти відповідний момент. Королівський титул тягне за собою низку зобов'язань, за які в майбутньому будуть відповідати менша кількість членів королівської сім'ї. Цю адаптацію, яку я вважаю необхідною гарантією майбутнього монархії, я хочу зробити своєчасно. Я прийняла рішення як королева, мати і бабуся, але як мати і бабуся я недооцінила, наскільки сильно мій молодший син і його сім'я почуваються зачепленими... Це поранило мене, і я шкодую про це. Не повинно бути сумнівів, що мої діти, зяті та онуки — моя велика радість і гордість, тепер я сподіваюся, що ми, як сім'я, зможемо віднайти спокій, щоб самим знайти вихід із цієї ситуації", — саме так звучить повний текст звернення королеви Маргрете.

Королівський експерт Джейкоб Хайнел Дженсен зазначив, що 82-річна монархиня була змушена виступити з публічною заявою після того, як заяви зробили і принц Йоахім і його старші сини.

Заява королеви показала "божевільну ситуацію", в якій опинилася данська королівська родина. Експерти вважають, що королева явно не хотіла публічності, що слова молодшого сина не залишили їй іншого вибору.

За словами данських королівських коментаторів, публічна заява була незвичайною і продемонструвала, наскільки серйозним став конфлікт усередині королівської родини Данії.

Експерт королівського дому Ларс Ховбакке Соренсен сказав, що заява королеви була способом "спробувати закрити цей конфлікт" і підвести межу під ним після кількох днів тертя між монархинею та її молодшим сином.

[ + – ] Принц Фредерік з дружиною та старшими дітьми Фото: Instagram detdanskekongehus

Рішення королеви Маргрете ніяк не торкнулося сім'ї її старшого сина та спадкоємця, кронпринца Фредеріка. Його діти залишилися при своїх титулах.

Нагадаємо, старший син принца Йоахіма, принц Миколай, вже заявив, що був шокований рішенням бабусі.