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Стиль жизни

На вырост. Датская кронпринцесса Мэри не угадала с размером брюк

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Фото: Getty Images | Кронпринцесса Мэри совершила модный промах

Мэри посетила скачки в слишком длинных брюках, совершив модный промах

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В Дании прошли соревнования Hubertus Hunt — это ежегодные скачки по пересеченной местности. Их посетила кронпринцесса Мэри с дочкой Йозефиной. Но супруга наследного принца Фредерика "промахнулась" с выбором наряда. Фото появились в официальных соцсетях королевского дома Дании.

Скачки Hubertus Hunt проводятся в первое воскресенье ноября в Оленьем парке в Клампенборге, к северу от Копенгагена.

Кронпринцесса Мэри с дочкой Йозефиной

50-летняя кронпринцесса Мэри является патроном мероприятия с 2018 года. Так что для дня на открытом воздухе она оделась соответствующе – выбрала черную стеганую куртку, синюю фетровую шляпу и теплые брюки из твида. Но брюки были явно не по размеру, они полностью закрывали обувь и буквально волочились по земле.

Так что на официальных фото кронпринцесса, которая обычно одевается безупречно, выглядела несколько комично.

Кронпринцесса Мэри, принцесса мэри, датская принцесса, дания, модный выход, модный образ, модный промах Fullscreen
Кронпринцесса Мэри совершила модный промах
Фото: Getty Images

В прошлом году вся семья наследного принца Дании Фредерика и кронпринцессы Мэри посетила мероприятие, но в 2022 году, принцесса Йозефина стала единственной, кто сопровождала мать.

Впервые скачки начали проводить в 1900-х годах. Они знаменуют собой конец охотничьего сезона, когда 160 охотников верхом на лошадях проезжают через живые изгороди и ручьи по 13-километровому маршруту. Это популярное зрелище, которое собирает десятки тысяч зрителей.

Напомним, в датской королевской семье сейчас разлад. Ранее королева Маргрете II решила с 1 января 2023 года лишить титулов некоторых своих внуков — детей младшего сына, принца Иоахима. Королева отметила, что это было сделано для их блага, но и сам Иоахим и его дети с этим не согласны.

Особенно страдают младшие дети принца, которые еще учатся в школе. Над ними начали зло подшучивать одноклассники.