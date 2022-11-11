На вырост. Датская кронпринцесса Мэри не угадала с размером брюк

Мэри посетила скачки в слишком длинных брюках, совершив модный промах

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В Дании прошли соревнования Hubertus Hunt — это ежегодные скачки по пересеченной местности. Их посетила кронпринцесса Мэри с дочкой Йозефиной. Но супруга наследного принца Фредерика "промахнулась" с выбором наряда. Фото появились в официальных соцсетях королевского дома Дании.

Скачки Hubertus Hunt проводятся в первое воскресенье ноября в Оленьем парке в Клампенборге, к северу от Копенгагена.

[ + – ] Кронпринцесса Мэри с дочкой Йозефиной

50-летняя кронпринцесса Мэри является патроном мероприятия с 2018 года. Так что для дня на открытом воздухе она оделась соответствующе – выбрала черную стеганую куртку, синюю фетровую шляпу и теплые брюки из твида. Но брюки были явно не по размеру, они полностью закрывали обувь и буквально волочились по земле.

Так что на официальных фото кронпринцесса, которая обычно одевается безупречно, выглядела несколько комично.

[ + – ] Кронпринцесса Мэри совершила модный промах Фото: Getty Images

В прошлом году вся семья наследного принца Дании Фредерика и кронпринцессы Мэри посетила мероприятие, но в 2022 году, принцесса Йозефина стала единственной, кто сопровождала мать.

Впервые скачки начали проводить в 1900-х годах. Они знаменуют собой конец охотничьего сезона, когда 160 охотников верхом на лошадях проезжают через живые изгороди и ручьи по 13-километровому маршруту. Это популярное зрелище, которое собирает десятки тысяч зрителей.

Напомним, в датской королевской семье сейчас разлад. Ранее королева Маргрете II решила с 1 января 2023 года лишить титулов некоторых своих внуков — детей младшего сына, принца Иоахима. Королева отметила, что это было сделано для их блага, но и сам Иоахим и его дети с этим не согласны.

Особенно страдают младшие дети принца, которые еще учатся в школе. Над ними начали зло подшучивать одноклассники.