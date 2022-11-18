Кристина Агилера посетила премию в платье с акцентом на пышном декольте

Певица получила награду за лучший поп-вокальный альбом.

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41-летняя певица Кристина Агилера посетила 23-ю ежегодную премию Latin Grammy Awards в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Daily Mail.

Для появления на красной дорожке знаменитость выбрала роскошный образ. На звезде было фиолетовое платье по фигуре от бренда Zac Posen с объемными воланами на плечах. Но главной изюминкой в ее образе стало пышное сексуальное декольте.

Агилера сделала аккуратную укладку, макияж с лавандовыми тенями на веках и длинными ресницами. В ушах у нее были длинные серьги с бриллиантами, а на пальцах – бриллиантовые кольца. Длинный маникюр с эффектом "кошачий глаз" завершил аутфит знаменитости.

Известно, что Кристина получила премию за лучший традиционный поп-вокальный альбом. Для выхода за наградой она надела уже другой образ. На ней было черное обтягивающее платье с пышными рюшами сзади и объемным воротником из органзы. Наряд также имел соблазнительное декольте. Маникюр Агилеры тоже был другим – черно-белым, и серьги другие – золотые кольца.

Напомним, в соцсетях Кристина Агилера часто публикует фотосессии в разных образах. Ранее она выбрала светлое платье-комбинацию из серебристого шелка, и продемонстрировала, как этот наряд смотрится в вечернее время.