Крістіна Агілера відвідала премію у сукні з акцентом на пишному декольте

Співачка отримала нагороду за найкращий попвокальний альбом.

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41-річна співачка Крістіна Агілера відвідала 23-ту щорічну премію Latin Grammy Awards у Лас-Вегасі. Про це повідомляє Daily Mail.

Для появи на червоній доріжці знаменитість вибрала розкішний образ. На зірці була фіолетова сукня по фігурі від бренду Zac Posen з об'ємними воланами на плечах. Але головною особливістю в її образі стало пишне сексуальне декольте.

Агілера зробила акуратне укладання, макіяж з лавандовими тінями на повіках та довгими віями. У вухах у неї були довгі сережки з діамантами, а на пальцях — діамантові каблучки. Довгий манікюр з ефектом "котячого ока" завершив аутфіт знаменитості.

Відомо, що Крістіна отримала премію за найкращий традиційний попвокальний альбом. Для виходу за нагородою вона вдягла вже інший образ. На ній була чорна сукня з пишними рюшами ззаду й об'ємним коміром з органзи. Вбрання також мало спокусливе декольте. Манікюр Агілери теж був іншим — чорно-білим, і сережки інші — золоті кільця.

Нагадаємо, у соцмережах Крістіна Агілера часто публікує фотосесії у різних образах. Раніше вона обрала світлу сукню-комбінацію зі сріблястого шовку, і продемонструвала, як це вбрання виглядає у вечірній час.