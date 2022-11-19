19 ноября 2022 года: Варлаама Хутынского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя одалживать деньги, есть жирную и мясную пищу и выяснять отношения.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь вспоминает Варлаама Хутинского – основателя Спасо-Преображенского Хутинского монастыря, а также Павла Исповедника – епископа, проживавшего на территории Малой Азии.В народе этот день называли Павлом Ледоставом.

Также 19 ноября — День работников гидрометеорологической службы и День стеклопроизводителя

Что нельзя делать 19 ноября?

► брать в долг деньги

► есть мясные продукты

Народные поверья и приметы:

► если на ледостав снегопад, зиму надо ждать снежную, благоприятную для озимых

► если лед на реке к этому дню становится грудами — и хлеба будут груды, а гладко — так и хлеба будет гладко.

► если у лошадей хороший аппетит, то зимой они болеть не будут.

► если корова в этот день дала много молока, то зимой будут хорошие удои.

► когда стоит на улице безветрие — к скорым морозам

День ангела празднуют:

Александра, Виктор, Герман, Клавдия, Лука и Павел

Родились сегодня:

1917 — Индира Ганди, индийский политик, премьер-министр Индии (с 1966)

1942 — Кельвин Кляйн, американский дизайнер одежды, законодатель моды

А также в этот день:

1969 — Американский космический корабль "Аполлон-12", пилотируемый астронавтами Чарльзом Конрадом, Аланом Бином и Ричардом Гордоном, осуществил посадку на Луну

1969 — Бразильский футболист Пеле забил свой 1000-й гол на своем 909-м матче