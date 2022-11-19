19 ноября 2022 года: Варлаама Хутынского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя одалживать деньги, есть жирную и мясную пищу и выяснять отношения.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь вспоминает Варлаама Хутинского – основателя Спасо-Преображенского Хутинского монастыря, а также Павла Исповедника – епископа, проживавшего на территории Малой Азии.В народе этот день называли Павлом Ледоставом.
Также 19 ноября — День работников гидрометеорологической службы и День стеклопроизводителя
Что нельзя делать 19 ноября?
► брать в долг деньги
► есть мясные продукты
Народные поверья и приметы:
► если на ледостав снегопад, зиму надо ждать снежную, благоприятную для озимых
► если лед на реке к этому дню становится грудами — и хлеба будут груды, а гладко — так и хлеба будет гладко.
► если у лошадей хороший аппетит, то зимой они болеть не будут.
► если корова в этот день дала много молока, то зимой будут хорошие удои.
► когда стоит на улице безветрие — к скорым морозам
День ангела празднуют:
Александра, Виктор, Герман, Клавдия, Лука и Павел
Родились сегодня:
1917 — Индира Ганди, индийский политик, премьер-министр Индии (с 1966)
1942 — Кельвин Кляйн, американский дизайнер одежды, законодатель моды
А также в этот день:
1969 — Американский космический корабль "Аполлон-12", пилотируемый астронавтами Чарльзом Конрадом, Аланом Бином и Ричардом Гордоном, осуществил посадку на Луну
1969 — Бразильский футболист Пеле забил свой 1000-й гол на своем 909-м матче