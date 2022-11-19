19 листопада 2022 року: Варлаама Хутинського — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна позичати гроші, їсти жирну та м'ясну їжу та з'ясовувати стосунки.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква згадує Варлаама Хутинського — засновника Спасо-Преображенського Хутинського монастиря, а також Павла Сповідника — єпископа, який проживав на території Малої Азії.
Також 19 листопада — День працівників гідрометеорологічної служби та День скловиробника.
Чого не можна робити 19 листопада?
► позичати гроші
► їсти м'ясні продукти
Народні повір'я та прикмети:
► якщо на льодостав снігопад, на зиму треба чекати снігову, сприятливу для озимих
► якщо лід на річці до цього дня стає купами — і хліба будуть купи, а гладко — так і хліба буде гладко
► якщо у коней хороший апетит, то взимку вони не хворітимуть.
► якщо у цей день корова дала багато молока, то взимку будуть хороші надої
► коли стоїть на вулиці безвітря — до швидких морозів
День ангела святкують:
Олександра, Віктор, Герман, Клавдія, Лука та Павло
Народилися сьогодні:
1917 — Індіра Ганді, індійський політик, прем'єр-міністр Індії (з 1966)
1942 — Келвін Кляйн, американський дизайнер одягу, законодавець моди
А також у цей день:
1969 — Американський космічний корабель "Аполлон-12", пілотований астронавтами Чарльзом Конрадом, Аланом Біном і Річардом Гордоном, здійснив посадку на Місяць
1969 — Бразильський футболіст Пеле забив свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі