19 листопада 2022 року: Варлаама Хутинського — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна позичати гроші, їсти жирну та м'ясну їжу та з'ясовувати стосунки.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква згадує Варлаама Хутинського — засновника Спасо-Преображенського Хутинського монастиря, а також Павла Сповідника — єпископа, який проживав на території Малої Азії.

Також 19 листопада — День працівників гідрометеорологічної служби та День скловиробника.

Чого не можна робити 19 листопада?

► позичати гроші

► їсти м'ясні продукти

Народні повір'я та прикмети:

► якщо на льодостав снігопад, на зиму треба чекати снігову, сприятливу для озимих

► якщо лід на річці до цього дня стає купами — і хліба будуть купи, а гладко — так і хліба буде гладко

► якщо у коней хороший апетит, то взимку вони не хворітимуть.

► якщо у цей день корова дала багато молока, то взимку будуть хороші надої

► коли стоїть на вулиці безвітря — до швидких морозів

День ангела святкують:

Олександра, Віктор, Герман, Клавдія, Лука та Павло

Народилися сьогодні:

1917 — Індіра Ганді, індійський політик, прем'єр-міністр Індії (з 1966)

1942 — Келвін Кляйн, американський дизайнер одягу, законодавець моди

А також у цей день:

1969 — Американський космічний корабель "Аполлон-12", пілотований астронавтами Чарльзом Конрадом, Аланом Біном і Річардом Гордоном, здійснив посадку на Місяць

1969 — Бразильський футболіст Пеле забив свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі