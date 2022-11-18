Рэпер Снуп Догг запустил бренд одежды для собак и кошек

Рэпер запустил линию одежду для домашних питомцев.

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51-летняя американский хип-хоп певец, продюсер и актер Снуп Догг запустил собственную линию одежды и аксессуаров для домашних животных Snoop Doggie Doggs. Об этом сообщает WWD.

Коллекцию рэпер создал совместно с маркой Little Earth Productions, которая специализируется на производстве вещей для питомцев.

Известно, что первая линия Snoop Doggie Doggs включает 28 предметов, предназначенных для собак и кошек. Рэпер сказал, что он и его супруга Шанте всегда любили животных. Также он отметил, что "преданность питомцам продолжает расти вместе с нашими детьми и внуками".

[ + – ] Снуп Догг Фото: snoopdoggiedoggs.com

"У нас есть что-то для любого размера, породы, щенков мальчиков и девочек. Мы протестировали одежду, миски и аксессуары на наших собаках, поэтому, когда мы говорим, что это одобрено Dogg, это действительно так", – сказал музыкант.

Дизайн линии основан на образе жизни и моде Снупа. В первую капсулу вошли поводки, ошейники, игрушки, миски, трикотажные изделия, банданы, бейсболки, куртки и шляпы. Одним из флагманских предметов является большая металлическая золотая чаша, а к толстовке с капюшоном будет прилагаться цепочка, напоминающая о рэп-культуре. Цены варьируются от $18 за игрушки до $90.

Товары Snoop Doggie Doggs доступны на Amazon, где владельцы домашних животных найдут одежду, игрушки, аксессуары и миски для своих пушистых друзей.

Напомним, итальянский дом моды Gucci, специализирующийся на производстве одежды, косметики и парфюмерии класса люкс, решил расширить базу своих клиентов и представил линейку Gucci Pet для собак и кошек.