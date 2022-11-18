Репер Снуп Доґґ запустив бренд одягу для собак і котів

Репер запустив лінію одягу для домашніх тварин.

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51-річний американський хіп-хоп співак, продюсер та актор Снуп Доґґ запустив власну лінію одягу й аксесуарів для домашніх тварин Snoop Doggie Doggs. Про це повідомляє WWD.

Колекцію репер створив разом із маркою Little Earth Productions, яка спеціалізується на виробництві речей для вихованців.

Відомо, що перша лінія Snoop Doggie Doggs враховує 28 предметів, призначених для собак і котів. Репер сказав, що він і його дружина Шанте завжди любили тварин. Також він зазначив, що "відданість вихованцям продовжує рости разом із нашими дітьми й онуками".

[ + – ] Снуп Доґґ Фото: snoopdoggiedoggs.com

"У нас є щось для будь-якого розміру, породи, цуценят хлопчиків і дівчаток. Ми протестували одяг, миски й аксесуари на наших собаках, тому коли ми говоримо, що це схвалено Dogg, це дійсно так", — сказав музикант.

Дизайн лінії заснований на способі життя та моді Снупа. До першої капсули увійшли повідки, нашийники, іграшки, миски, трикотажні вироби, бандани, бейсболки, куртки та капелюхи. Одним із флагманських предметів є велика металева золота чаша, а до толстовки з капюшоном додаватиметься ланцюжок, що нагадує про реп-культуру. Ціни варіюються від $18 за іграшки до $90.

Товари Snoop Doggie Doggs доступні на Amazon, де власники домашніх тварин знайдуть одяг, іграшки, аксесуари та миски для своїх пухнастих друзів.

Нагадаємо, італійський будинок моди Gucci, що спеціалізується на виробництві одягу, косметики та парфумерії класу люкс, вирішив розширити базу своїх клієнтів і представив лінійку Gucci Pet для собак і кішок.