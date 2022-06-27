Люксовий бренд Gucci представив колекцію для домашніх тварин

До колекції увійшли одяг, повідки, переноски та багато іншого.

Італійський будинок моди Gucci, який спеціалізується на виробництві одягу, косметики та парфумерії класу люкс, вирішив розширити базу своїх клієнтів і представив лінійку Gucci Pet для собак та кішок, повідомляє WWD.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Повідки, одяг, нашийники різної довжини та ширини, що увійшли до колекції, зроблені зі шкіри та тканини й прикрашені впізнаваними мотивами Gucci — переплетеним логотипом G, заклепками, суцільним геометричним принтом, смужками Web і Herbarium.

Тут же можна побачити тримачі для сумок і футляри Air Tag, причому всі вони доступні з тих самих матеріалів і мотивів, які можна комбінувати один із одним.

У пропозиції представлені дизайнерські предмети для дому: виготовлені на замовлення мініатюрні диванчики, на яких можуть відпочивати домашні тварини, миски для годування з різними принтами у вигляді будиночків, кришки для накриття мисок, футляри з жорсткими стінками зі знімними керамічними мисками та ручками для зручного транспортування, килимки для годування.

Для тих вихованців, які часто подорожують зі своїми власниками, у GG-лінійці є переноски. Одяг включає поло, футболки, трикотаж і пальто яскравої палітри з фірмовими мотивами, такими як суцільна полуниця та сердечки, переплетені літери G і класична монограма, які також можна побачити в готовому одязі Дому.

Відповідно до прагнення Gucci до сталого розвитку, колекція Gucci Pet Collection має предмети з переробленого поліестеру, переробленої бавовни або деметри матеріалу Gucci, в основному з відновлюваних і біологічних джерел.

Бренд Gucci приєднався до інших люксових брендів, які розширили свій асортимент за рахунок домашніх вихованців, починаючи від мисок для собак Saint Laurent і смугастих повідків Thom Browne та закінчуючи лежаками для собак Versace й плащами Prada.