20 ноября 2022 года: Федота Ледостава - что сегодня нельзя делать

Сегодня древние поверья запрещают лениться. Также нельзя вязать, а беременным женщинам нельзя есть на ходу.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь вспоминает Феодота Анкирского, корчемника-мученика, пострадавшего за веру во Христа, а также отмечается икона Божьей матери с младенцем "Выграние".

Что нельзя делать 20 ноября?

► вязать

► лениться

► долго спать

► есть на ходу

Народные поверья и приметы:

► на Федота ледостав и гололед (Федот — лоб на лед наведет)

► первый снег лег на сырую землю толстым пластом — будешь с рожью

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Вениами, Григорий, Евгений, Елизавета, Епифан, Кирилл, Лазарь, Михаил, Федор

Родились сегодня:

1942 — Джозеф Байден, вице-президент США (2009—2017), 46-й президент США с 2021 года

А также в этот день:

1979 — впервые больному переливается искусственная кровь

1985 — выпущена Microsoft Windows 1.0