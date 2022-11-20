20 ноября 2022 года: Федота Ледостава - что сегодня нельзя делать
Сегодня древние поверья запрещают лениться. Также нельзя вязать, а беременным женщинам нельзя есть на ходу.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь вспоминает Феодота Анкирского, корчемника-мученика, пострадавшего за веру во Христа, а также отмечается икона Божьей матери с младенцем "Выграние".
Что нельзя делать 20 ноября?
► вязать
► лениться
► долго спать
► есть на ходу
Народные поверья и приметы:
► на Федота ледостав и гололед (Федот — лоб на лед наведет)
► первый снег лег на сырую землю толстым пластом — будешь с рожью
День ангела празднуют:
Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Вениами, Григорий, Евгений, Елизавета, Епифан, Кирилл, Лазарь, Михаил, Федор
Родились сегодня:
1942 — Джозеф Байден, вице-президент США (2009—2017), 46-й президент США с 2021 года
А также в этот день:
1979 — впервые больному переливается искусственная кровь
1985 — выпущена Microsoft Windows 1.0