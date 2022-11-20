20 листопада 2022 року: Федота Льодостава — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні стародавні повір'я забороняють лінуватися. Також не можна в'язати, а вагітним жінкам не можна їсти на ходу.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква згадує Феодота Анкірського, корчемника-мученика, який постраждав за віру в Христа, а також відзначається ікона Божої матері з немовлям "Вигравання".
Чого не можна робити 20 листопада?
► в'язати
► лінуватися
► довго спати
► їсти на ходу
Народні повір'я та прикмети:
► на Федота льодостав й ожеледиця (Федот — чоло на лід наведе)
► перший сніг ліг на сиру землю товстим пластом — будеш з житом
День ангела святкують:
Олександр, Олексій, Опанас, Богдан, Валерій, Веніамін, Григорій, Євген, Єлизавета, Єпіфан, Кирило, Лазар, Михайло, Федір
Народилися сьогодні:
1942 — Джозеф Байден, віцепрезидент США (2009-2017), 46-й президент США з 2021 року
А також у цей день:
1979 — вперше хворому переливається штучна кров
1985 — випущена Microsoft Windows 1.0