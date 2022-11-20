20 листопада 2022 року: Федота Льодостава — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні стародавні повір'я забороняють лінуватися. Також не можна в'язати, а вагітним жінкам не можна їсти на ходу.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква згадує Феодота Анкірського, корчемника-мученика, який постраждав за віру в Христа, а також відзначається ікона Божої матері з немовлям "Вигравання".

Чого не можна робити 20 листопада?

► в'язати

► лінуватися

► довго спати

► їсти на ходу

Народні повір'я та прикмети:

► на Федота льодостав й ожеледиця (Федот — чоло на лід наведе)

► перший сніг ліг на сиру землю товстим пластом — будеш з житом

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Опанас, Богдан, Валерій, Веніамін, Григорій, Євген, Єлизавета, Єпіфан, Кирило, Лазар, Михайло, Федір

Народилися сьогодні:

1942 — Джозеф Байден, віцепрезидент США (2009-2017), 46-й президент США з 2021 року

А також у цей день:

1979 — вперше хворому переливається штучна кров

1985 — випущена Microsoft Windows 1.0