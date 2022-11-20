Кацурин рассказал, как решился на развод, имея двух детей

Ресторатор заявил, что дети страдают больше от несчастливых родителей в браке, чем от разведенных.

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Недавно 32-летняя украинская певица Надя Дорофеева поделилась фотографией в своем Instagram-аккаунте, на котором она целует нового возлюбленного, после чего на нее вылилась волна хейта. Теперь же 34-летний ресторатор Миша Кацурин решил поразмышлять, как вырастить счастливых детей. Своими мыслями он поделился в Instagram.

"Оставаться в отношениях ради детей – не ок. Во-первых, ваши отношения с детьми – это ваши отношения с детьми, а отношения с партнером – это отношения с партнером – это просто разные отдельные отношения. Во-вторых, в общем, в "жизни ради кого-то" есть печальные последствия в виде пожизненного недовольства собой, другими, злобой и обвинением – "вот я ради вас/их, а вы/они неблагодарны". Дети гораздо больше страдают от печальных родителей и их конфликтов, чем от разведенных родителей, которые смогли построить с кем-то свое счастье или быть счастливее наедине, чем вместе. Конечно, это справедливо, если и мать, и папа принимают полноценное участие в жизни детей после развода", — отметил Кацурин.

Кроме того он рассказал, что на него сыпались обвинения в том, что он не сохранил семью ради детей. Однако Миша подчеркнул, что развод – это крайность.

Подписчики возлюбленного Дорофеевой разделились на два лагеря: одни поддерживают ресторатора, а другие обвиняют в измене и бегстве от обязательств.

Напомним, Надя Дорофеева и Михаил Кацурин подтвердили свои романтические отношения летом 2022. В марте они объявили о разводе со своими бывшими вторыми половинками, чем уже тогда спровоцировали слухи о романе.

Также Фокус писал об ответе Нади Дорофеевой на слухи о ее вероятной беременности.