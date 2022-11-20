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Стиль життя

Кацурін розповів, як зважився на розлучення, маючи двох дітей

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Фото: Instagram @misha_katsurin | Михайло Кацурін з дітьми

Ресторатор заявив, що діти страждають більше від нещасливих батьків у шлюбі, ніж від розлучених.

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Нещодавно 32-річна українська співачка Надя Дорофєєва поділилася фотографією у своєму Instagram-акаунті, на якому вона цілує нового коханого, після чого на неї вилилася хвиля хейту. Тепер же 34-річний ресторатор Михайло Кацурін вирішив поміркувати, як виростити щасливих дітей. Своїми думками він поділився в Instagram.

"Залишатися у стосунках заради дітей — не ок. По-перше, ваші стосунки з дітьми — це ваші стосунки з дітьми, а стосунки з партнером — це стосунки з партнером — це просто різні окремі стосунки. По-друге, загалом, у "житті заради когось" є сумні наслідки у вигляді довічного невдоволення собою, іншими, злістю та звинуваченням — "ось я заради вас/їх, а ви/вони невдячні". Діти набагато більше страждають від сумних батьків та їх конфліктів, ніж від розлучених батьків, які змогли побудувати з кимось своє щастя або бути щасливішими наодинці, ніж разом. Звичайно, це справедливо, якщо і мати, і тато беруть повноцінну участь у житті дітей після розлучення", — зазначив Кацурін.

Крім того, він розповів, що на нього сипалися звинувачення в тому, що він не зберіг сім'ю заради дітей. Однак Михайло наголосив, що розлучення — це крайність.

Підписники коханого Дорофєєвої розділилися на два табори: одні підтримують ресторатора, інші звинувачують у зраді та втечі від зобов'язань.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін підтвердили свої романтичні стосунки влітку 2022 року. У березні вони оголосили про розлучення зі своїми колишніми другими половинками, чим уже тоді спровокували чутки про роман.

Також Фокус писав про відповідь Наді Дорофєєвої на чутки про її ймовірну вагітність.