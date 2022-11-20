В спортивном. Дуа Липу заметили без макияжа (фото)

Обычно артистка демонстрирует яркие мейкапы.

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27-летнюю британскую певицу Дуа Липу заметили без макияжа. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду сцены застали местные папарацци в аэропорту Лос-Анджелеса. Знаменитость возвращалась домой после масштабного тура Future Nostalgia.

Для полета артистка косовского происхождения выбрала свободный total-black образ — черное худи Balenciaga и брюки. Волосы Дуа Липы были собраны в высокий хвост с массивной резинкой.

Как аксессуары к своему обыденному аутфиту знаменитость добавила черные трендовые очки, серьги и синюю сумку Chanel через плечо. Певица отказалась от макияжа, несмотря на то, что обычно демонстрирует яркие и провокационные мейкапы.

[ + – ] Дуа Липа в total-black

Отметим, что черное худи Дуа Липы стоит 775 фунтов стерлингов (около 33 тысяч гривен).

[ + – ] Дуа Липа

Подробности о личной жизни Дуа Липы на данный момент неизвестны. Зимой 2021 звезда сцены и соцсетей разошлась с братом звездных сестер Хадид — Анваром. Они встречались около 2,5 лет, преградой стали плотные графики знаменитостей.

Напомним, 27-летняя Дуа Липа примерила откровенный образ с героем культового мультфильма о Губке Бобе.

Также Фокус писал об образе Дуа Липы, который может загипнотизировать.