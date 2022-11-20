У спортивному. Дуа Ліпу помітили без макіяжу (фото)

Зазвичай артистка демонструє яскраві мейкапи.

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27-річну британську співачку Дуа Ліпу помітили без макіяжу. Про це пише Daily Mail.

Зірку сцени застали місцеві папараці в аеропорту Лос-Анджелеса. Знаменитість поверталася додому після масштабного туру Future Nostalgia. Для польоту артистка косовського походження обрала вільний total-black образ — чорне худі Balenciaga та штани. Волосся Дуа Ліпи було зібране у високий хвіст з масивною резинкою.

Як аксесуари до свого буденного аутфіту знаменитість додала чорні трендові окуляри, сережки та синю сумку Chanel через плече. Співачка відмовилася від макіяжу, попри те, що зазвичай демонструє яскраві та провокативні мейкапи.

[ + – ] Дуа Ліпа

Зазначимо, що чорне худі Дуа Ліпи коштує 775 фунтів стерлінгів (близько 33 тисяч гривень).

[ + – ] Дуа Ліпа

Наразі невідомі подробиці про особисте життя Дуа Ліпи. Втім, взимку 2021 зірка сцени та соцмереж розійшлася з братом зіркових сестер Хадід Анваром. Вони зустрічалися близько 2,5 років, проте перепоною стали щільні графіки знаменитостей.

Нагадаємо, 27-річна Дуа Ліпа приміряла відвертий образ з героєм культового мультфільму про Губку Боба.

Також Фокус писав про образ Дуа Ліпи, який може загіпнотизувати.