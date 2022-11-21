21 ноября 2022 года: архистратига Михаила - что сегодня нельзя делать

Сегодня строго-настрого запрещается ссориться, выяснять отношения, осуждать людей, желать зла другим, клеветать, завидовать.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь отмечает праздник Собор архистратига Михаила в честь всех небесных ангелов, а также их предводителя архангела Михаила. Он — глава небесного войска и именно архистратиг Михаил считается покровителем Киева. Это большой светлый праздник, который очень любят украинцы. В народе этот день называли Михайловым.

Это хороший день для благотворительности и пожертвований. В Михайлов день можно наладить добрые отношения с родными и решить конфликты.

В Украине 21 ноября отмечают День достоинства и свободы. А также — День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Что нельзя делать 21 ноября?

► ссориться, завидовать, осуждать, желать зла

► обманывать и заниматься мошенничеством

► отказывать в помощи, если о ней попросили

► заниматься домашней работой, тяжелым физическим трудом

► выбрасывать еду после застолья

Народные поверья и приметы:

► если с утра мороз, то в декабре и январе снега будет много

► с дня Михайлова зима стоит, земля мерзнет

► со дня Михаила Архангела зима морозы кует

► из Архистратига Михаила скот загоняют на зимний корм

► если Михаил в снегу, то и Пасха в снегу, а нет — то и нет

► неудивительно, что пиво сварено, а удивительно, что не выпито

► Михаил — всем праздникам запихало

День ангела празднуют:

Михаил, Гавриил, Павел, Рафаил и Марфа

Родились сегодня:

1928 - украинская оперная певица Нинель Ткаченко

1943 — украинский актер театра и кино Михаил Голубович

1945 — американская актриса, лауреат премии "Оскар" Голди Хоун

1952 — украинский художник Сергей Якутович

1985 — испанский футболист Хесус Навас, чемпион мира 2010 года.

А также в этот день:

В 1877 году американский изобретатель Томас Эдисон представил первый в мире прибор для записи и воспроизведения звуков — фонограф

В 1916 году произошло кораблекрушение "Британика". Лайнер-близнец печально известного "Титаника" налетел на немецкую мину в Эгейском море. Судно полностью погрузилось под воду за 55 минут после взрыва. Благодаря грамотной спасательной операции удалось спасти большинство пассажиров и членов экипажа

В 1934 году состоялось первое выступление американской певицы Эллы Фицджеральд. Будущая звезда джаза, владеющая уникальным голосом диапазоном в три октавы, приняла участие в конкурсе Amateur Nightsв Манхеттене и стала победительницей

В 2004 году после объявления предварительных результатов президентских выборов в Украине началась акция мирных протестов, впоследствии получившая название "Оранжевая революция"

В 2013 году в ответ на приостановку подготовки к подписанию соглашения между Украиной и Евросоюзом в Киеве началась бессрочная массовая акция протеста, впоследствии получившая название "Евромайдан" и закончившаяся сменой власти.