21 ноября 2022 года: архистратига Михаила - что сегодня нельзя делать
Сегодня строго-настрого запрещается ссориться, выяснять отношения, осуждать людей, желать зла другим, клеветать, завидовать.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь отмечает праздник Собор архистратига Михаила в честь всех небесных ангелов, а также их предводителя архангела Михаила. Он — глава небесного войска и именно архистратиг Михаил считается покровителем Киева. Это большой светлый праздник, который очень любят украинцы. В народе этот день называли Михайловым.
Это хороший день для благотворительности и пожертвований. В Михайлов день можно наладить добрые отношения с родными и решить конфликты.
В Украине 21 ноября отмечают День достоинства и свободы. А также — День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Что нельзя делать 21 ноября?
► ссориться, завидовать, осуждать, желать зла
► обманывать и заниматься мошенничеством
► отказывать в помощи, если о ней попросили
► заниматься домашней работой, тяжелым физическим трудом
► выбрасывать еду после застолья
Народные поверья и приметы:
► если с утра мороз, то в декабре и январе снега будет много
► с дня Михайлова зима стоит, земля мерзнет
► со дня Михаила Архангела зима морозы кует
► из Архистратига Михаила скот загоняют на зимний корм
► если Михаил в снегу, то и Пасха в снегу, а нет — то и нет
► неудивительно, что пиво сварено, а удивительно, что не выпито
► Михаил — всем праздникам запихало
День ангела празднуют:
Михаил, Гавриил, Павел, Рафаил и Марфа
Родились сегодня:
1928 - украинская оперная певица Нинель Ткаченко
1943 — украинский актер театра и кино Михаил Голубович
1945 — американская актриса, лауреат премии "Оскар" Голди Хоун
1952 — украинский художник Сергей Якутович
1985 — испанский футболист Хесус Навас, чемпион мира 2010 года.
А также в этот день:
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