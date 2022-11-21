21 листопада 2022 року: архістратига Михаїла — що сьогодні не можна робити

Сьогодні суворо забороняється сваритися, з'ясовувати стосунки, засуджувати людей, бажати зла іншим, зводити наклеп, заздрити.

Related video

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква відзначає свято Собор архістратига Михаїла на честь усіх небесних ангелів, а також їхнього провідника — архангела Михаїла. Він — голова небесного війська, і саме архістратиг Михаїл вважається покровителем Києва. Це велике світле свято, яке дуже люблять українці. В народі цей день називали Михайловим.

Це хороший день для благодійності й пожертвувань. У Михайлів день можна налагодити хороші стосунки з рідними та вирішити конфлікти.

В Україні 21 листопада відзначають День гідності й свободи. А також день Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Що не можна робити 21 листопада?

► сваритися, заздрити, засуджувати, бажати зла

► обманювати й займатися шахрайством

► відмовляти в допомозі, якщо про неї попросили

► займатися домашньою роботою, важкою фізичною працею

► викидати їжу після застілля

Народні повір'я та прикмети:

► якщо зранку мороз, то в грудні та січні снігу буде багато

► з дня Михайлового зима стоїть, земля мерзне

► від дня Михаїла Архангела зима морози кує

► з Архістратига Михаїла худобу заганяють на зимовий корм

► якщо Михайло в снігу, то й Великдень у снігу, а ні — то й ні

► не дивно, що пиво зварене, а дивно, що не випите

► Михайло — всім святам запихало

День ангела святкують:

Михайло, Гавриїл, Павло, Рафаїл і Марфа

Народилися сьогодні:

1928 — українська оперна співачка Нінель Ткаченко

1943 — український актор театру та кіно Михайло Голубович

1945 — американська акторка, лауреатка премії "Оскар" Голді Гоун

1952 — український художник Сергій Якутович

1985 — іспанський футболіст Хесус Навас, чемпіон світу 2010 року.

А також у цей день:

У 1877 році американський винахідник Томас Едісон представив перший у світі прилад для запису та відтворення звуків — фонограф.

У 1916 році сталася аварія корабля "Британіка". Лайнер-близнюк сумнозвісного "Титаніка" налетів на німецьку міну в Егейському морі. Судно повністю занурилося під воду за 55 хвилин після вибуху. Завдяки грамотній рятувальній операції вдалося врятувати більшість пасажирів і членів екіпажу.

У 1934 році відбувся перший виступ американської співачки Елли Фіцджеральд. Майбутня зірка джазу, яка володіє унікальним голосом діапазоном у три октави, взяла участь у конкурсі Amateur Nights у Манхеттені та стала переможницею.

У 2004 році після оголошення попередніх результатів президентських виборів в Україні розпочалася акція мирних протестів, яка згодом отримала назву Помаранчева революція.

У 2013 році у відповідь на призупинення підготовки до підписання угоди між Україною та Євросоюзом у Києві розпочалася безстрокова масова акція протесту, яка згодом отримала назву Євромайдан і закінчилася зміною влади.