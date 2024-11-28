У Китаї знайдено невідомий вид людини: у неї незвичайні фізичні особливості

Дослідники вважають, що невідомий науці вид людини зник з лиця Землі близько 200 тис. років тому.

У Китаї знайдено вимерлий вид людини, який зник з лиця Землі 200 тис. років тому. Вчені знайшли останки 16 особин, яких вирізняли великі голови, широкі черепи і величезні зуби, пише DailyMail.

Розмір голови у знайденого виду істотно перевищує розміри голови у неандертальців, а також Homo sapiens. Команда назвала відкритий нею вид як Homo juluensis.

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Поруч зі скам'янілими рештками невідомого до теперішнього часу виду, знайшли також кам'яні знаряддя, кістки тварин та інші артефакти, які дали змогу більше дізнатися про це доісторичне суспільство. Вчені вважають, що цей вид жив невеликими групами, які повністю зникли, коли люди мігрували з Європи та Азії 120 тис. років тому.

Вид Homo juluensis жив на планеті під час різкої зміни клімату, яка обернулася льодовиковим періодом. Невеликі групи Homo juluensis робили вид більш вразливим для різких кліматичних змін, що й могло призвести до вимирання цілого виду.

"Це, ймовірно, і є тією причиною, через яку чисельність Homo juluensis так і не досягла значних розмірів, коли сучасні люди покинули Африку. Люди генетично витіснили корінні популяції, такі як неандертальці і Homo juluensis", — говорить співавтор дослідження Крістофер Бей.

За словами вчених, у Homo juluensis були великі голови, але це зовсім не означає, що їхні розумові здібності перевершували людський інтелект. Також зазначається, що новий вид був ближчим до неандертальців. Але також відкритий вид мав деяку схожість із денисівцями. Зокрема, у них виявилися однаковими зуби.

"Моляри денисівців були досить великими, і на них дуже схожі зразки нашого нового виду з Сюйцзяяо", — зазначає дослідник.

Артефакти, які були знайдені разом з рештками стародавнього виду, вказують на те, що ці суспільства жили за рахунок полювання на коней. Вид полював на коней групами і використовував усі частини тіла тварин: м'ясо, кістковий мозок, хрящі та шкури. Зокрема, зі шкур Homo juluensis шили одяг, який захищав їх під час суворих зим.

Нагадаємо, вчені дізналися несподівану подробицю з життя неандертальців. Іспанські археологи виявили колекцію скам'янілостей, які могли належати неандертальцям. Це відкриття — перше свідчення акту колекціонування серед неандертальців, що виокремлює їхній розвиток і когнітивні здібності.