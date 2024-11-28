В Китае найден неизвестный вид человека: у него необычные физические особенности

Исследователи считают, что неизвестный науке вид человека исчез с лица Земли около 200 тыс. лет назад.

В Китае найден вымерший вид человека, который исчез с лица Земли 200 тыс. лет назад. Ученые нашли останки 16 особей, которых отличали большие головы, широкие черепа и огромные зубы, пишет DailyMail.

Размер головы у найденного вида существенно превышает размеры головы у неандертальцев, а также Homo sapiens. Команда назвала открытый ею вид как Homo juluensis.

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Рядом с окаменелыми останками неизвестного до теперешнего времени вида, нашли также каменные орудия, кости животных и другие артефакты, которые позволили больше узнать об этом доисторическом обществе. Ученые считают, что этот вид жил небольшими группами, которые полностью исчезли, когда люди мигрировали из Европы и Азии 120 тыс. лет назад.

Вид Homo juluensis жил на планете во время резкого изменения климата, которое обернулось ледниковым периодом. Небольшие группы Homo juluensis делали вид более уязвимым для резких климатических изменений, что и могло привести к вымиранию целый вид.

"Это вероятно и есть той причиной, по которой численность Homo juluensis так и не достигла внушительных размеров, когда современные люди покинули Африку. Люди генетически вытеснили коренные популяции, такие как неандертальцы и Homo juluensis", — говорит соавтор исследования Кристофер Бэй.

По словам ученых, у Homo juluensis были большие головы, но это совсем не значит, что их умственные способности превосходили человеческий интеллект. Также отмечается, что новый вид был более близким к неандертальцам. Но также открытый вид имел некоторое сходство с денисовцами. В частности, у них оказались одинаковыми зубы.

"Моляры денисовцев были довольно большими, и на них очень похожи образцы нашего нового вида из Сюйцзяяо", — отмечает исследователь.

Артефакты, которые были найдены вместе с останками древнего вида, указывают на то, что эти общества жили за счет охоты на лошадей. Вид охотился на лошадей группами и использовал все части тела животных: мясо, костный мозг, хрящи и шкуры. В частности, из шкур Homo juluensis шили одежду, которая защищала их во время суровых зим.

Напомним, ученые узнали неожиданную подробность из жизни неандертальцев. Испанские археологи обнаружили коллекцию окаменелостей, которые могли принадлежать неандертальцам. Это открытие — первое свидетельство акта коллекционирования среди неандертальцев, что выделяет их развитие и когнитивные способности.