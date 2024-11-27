900 років крові та страт: у Лондоні закривають найстаріший ринок у світі (відео)

Історичний м'ясний ринок Смітфілда мають закрити до 2028 року. Частину його перебудують під музей Лондона.

Знаменитий м'ясний ринок Смітфілд у Лондоні, який вважається найстарішим ринком у світі, закриється назавжди після більш ніж 850 років торгівлі. Смітфілд і рибний ринок Біллінсгейт закриваються після того, як Лондонська міська корпорація повідомила, що її рада вчора проголосувала за припинення торгівлі. Закриють примітне місце, де бували королі з Середньовіччя, до 2028 року. Про це пише Daily Mail.

Екскурсія ринком Смітфілд

Як писав Чарльз Діккенс у романі "Олівер Твіст", це було місце, де "бруд і мул" доходили "майже до щиколотки", а "смердючі туші худоби" скупчувалися всюди.

Інший вікторіанський письменник назвав Смітфілд осередком "жорстокості, бруду, міазмів, епідемій, огидної мови, небезпеки, огидних видовищ, що викликають жах, і всіх огидних речей, які тільки можна собі уявити".

Але в середні віки починалося все досить мирно й естетично. 1174 року Вільям Фіцстефен, клерк Томаса Беккета, описав Смітфілд як "рівне поле, де щоп'ятниці відбувається знамените рандеву чудових коней для продажу, а в іншому кварталі розміщуються товари селян, свині з широкими боками, а також корови і бики величезних розмірів".

1327 року за короля Едуарда III корпорації лондонського Сіті було надано право керувати цим та іншими оптовими продовольчими ринками.

Однак з початку XIII століття Смітфілд також використовувався як місце страт.

Вільяма Воллеса, чия смерть була прекрасно зображена у фільмі Мела Гібсона "Хоробре серце", повісили, випатрали та четвертували 1305 року, після того як його голим протягли вулицями.

Трейлер фільму "Хоробре серце"

1381 року в Смітфілді обезголовили Вота Тайлера, лідера невдалого селянського повстання.

А 1546 року під час правління короля Генріха VIII протестантську проповідницю Енн Еск'ю спалили на багатті в Смітфілді на очах у величезного натовпу.

Вона була лише однією з десятків людей, спалених на Смітфілді в період правління Тюдорів.

Ринок і прилегла до нього територія залишилися неушкодженими після Великої лондонської пожежі 1666 року, яка знищила більшу частину столиці Великої Британії.

1945 року, коли Друга світова війна наближалася до завершення, німецька ракета V2, що впала неподалік, спричинила вибух, який зруйнував будівлі ринку і призвів до загибелі понад 100 осіб.

Ринок Смітфілд після бомбардування нацистів Фото: London museum

А 1958 року двоє пожежників загинули, намагаючись загасити пожежу, що спалахнула в приміщенні холодильної компанії на ринку. Пожежа тривала три дні і вважається однією з найстрашніших у Лондоні з часів бомбардування 1940 року.

Ринок Смітфілд був популярний і у членів королівської сім'ї. У 1926 році майбутній король Едуард VIII провів 90 хвилин, оглядаючи прилавки.

Майже 80 років потому, 1980 року, король Чарльз насолоджувався прогулянкою ринком. Тодішнього принца Уельського вітали і аплодували, коли він перевірив вагу тачки, навантаженої м'ясом. Королева-мати кілька разів відвідувала ринок, зокрема в 1968 і 1997 роках з нагоди сторіччя його існування.

Королева-мати на ринку Смітфілд

Нинішню будівлю ринку звели 1868 року за проєктом архітектора сера Горація Джонса, який також побудував Тауерський міст.

Будівля ринку Смітфілд Фото: tripadvisor

На той час це місце перетворилося з центру тваринництва на оптовий ринок м'яса, оскільки торговці прагнули задовольнити апетити швидкозростаючого населення Лондона.

Однією з найбільш революційних особливостей цього місця стала залізниця, що проходила під Смітфілдом, якою доставляли на ринок м'ясо. Він працював цілодобово, щоб торговці встигали підготувати м'ясо до рано вранці. Проте з 1945 року Смітфілд став менш завантаженим, оскільки супермаркети почали закуповувати товари напряму в постачальників.

Будівля ринку Смітфілд Фото: tripadvisor

Однак Смітфілд залишається одним із трьох головних ринків Лондона, який зберіг своє первісне місце розташування в самому центрі Сіті. Рибний ринок Біллінсгейт переїхав з вулиці Лоуер-Темз до Поплара, Східний Лондон, 1982 року, а фруктово-овочевий ринок Спіталфілдс переїхав до Лейтона, Східний Лондон, 1991 року. Існували сміливі плани перенести ринок і Біллінсгейт у новий комплекс вартістю 1 млрд фунтів стерлінгів у Дагенхемі. Однак Смітфілд просто закриється.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про найзакритіший клуб Лондона, який відвідують зірки і члени королівської сім'ї.