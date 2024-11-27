900 лет крови и казней: в Лондоне закрывают старейший рынок в мире (видео)

Исторический мясной рынок Смитфилда должны закрыть к 2028 году. Часть его перестроят под музей Лондона.

Знаменитый мясной рынок Смитфилд в Лондоне, который считается старейшим рынком в мире, закроется навсегда после более чем 850 лет торговли. Смитфилд и рыбный рынок Биллинсгейт закрываются после того, как Лондонская городская корпорация сообщила, что ее совет вчера проголосовал за прекращение торговли. Закроют примечательное место, где бывали короли со Средневековья, к 2028 году. Об этом пишет Daily Mail.

Экскурсия по рынку Смитфилд

Как писал Чарльз Диккенс в романе "Оливер Твист", это было место, где "грязь и ил" доходили "почти до щиколотки", а "вонючие туши скота" скапливались повсюду.

Другой викторианский писатель назвал Смитфилд средоточием "жестокости, грязи, миазмов, эпидемий, отвратительного языка, опасности, отвратительных и вызывающих ужас зрелищ и всех отвратительных вещей, которые только можно себе представить".

Но в средние века начиналось все довольно мирно и эстетично. В 1174 году Уильям Фицстефен, клерк Томаса Беккета, описал Смитфилд как "ровное поле, где каждую пятницу происходит знаменитое рандеву прекрасных лошадей для продажи, а в другом квартале размещаются товары крестьян, свиньи с широкими боками, а также коровы и быки огромных размеров".

В 1327 году при короле Эдуарде III корпорации лондонского Сити было предоставлено право управлять этим и другими оптовыми продовольственными рынками.

Однако с начала XIII века Смитфилд также использовался как место казней.

Уильям Уоллес, чья смерть была прекрасно изображена в фильме Мела Гибсона "Храброе сердце", был повешен, потрошен и четвертован в 1305 году, после того как его голым протащили по улицам.

Трейлер фильма "Храброе сердце"

В 1381 году в Смитфилде был обезглавлен Уот Тайлер, лидер неудавшегося крестьянского восстания.

А в 1546 году во время правления короля Генриха VIII протестантская проповедница Энн Эскью была сожжена на костре в Смитфилде на глазах у огромной толпы людей.

Она была лишь одной из десятков людей, сожженных на Смитфилде в период правления Тюдоров.

Рынок и прилегающая к нему территория остались невредимыми после Великого лондонского пожара 1666 года, который уничтожил большую часть столицы Великобритании.

В 1945 году, когда Вторая мировая война близилась к завершению, немецкая ракета V2, упавшая неподалеку, вызвала взрыв, который разрушил здания рынка и привел к гибели более 100 человек.

Рынок Смитфилд после бомбежки нацистов Фото: London museum

А в 1958 году двое пожарных погибли, пытаясь потушить пожар, вспыхнувший в помещении холодильной компании на рынке. Пожар продолжался три дня и считается одним из самых страшных в Лондоне со времен бомбардировки 1940 года.

Рынок Смитфилд был популярен и у членов королевской семьи. В 1926 году будущий король Эдуард VIII провел 90 минут, осматривая прилавки.

Почти 80 лет спустя, в 1980 году, король Чарльз наслаждался прогулкой по рынку. Тогдашнего принца Уэльского приветствовали и аплодировали, когда он проверил вес тачки, нагруженной мясом. Королева-мать несколько раз посещала рынок, в том числе в 1968 и 1997 годах по случаю столетия его существования.

Королева-мать на рынке Смитфилд

Нынешнее здание рынка было построено в 1868 году по проекту архитектора сэра Горация Джонса, который также построил Тауэрский мост.

Здание рынка Смитфилд Фото: tripadvisor

К тому времени это место превратилось из центра животноводства в оптовый рынок мяса, поскольку торговцы стремились удовлетворить аппетиты быстрорастущего населения Лондона.

Одной из самых революционных особенностей этого места стала железная дорога, проходившая под Смитфилдом, по которой доставляли на рынок мясо. Он работал круглосуточно, чтобы торговцы успевали подготовить мясо к рано утром. Однако с 1945 года Смитфилд стал менее загруженным, поскольку супермаркеты начали закупать товары напрямую у поставщиков.

Здание рынка Смитфилд Фото: tripadvisor

Однако Смитфилд остается одним из трех главных рынков Лондона, сохранившим свое первоначальное местоположение в самом центре Сити. Рыбный рынок Биллинсгейт переехал с улицы Лоуэр-Темз в Поплар, Восточный Лондон, в 1982 году, а фруктово-овощной рынок Спиталфилдс переехал в Лейтон, Восточный Лондон, в 1991 году. Существовали смелые планы перенести рынок и Биллинсгейт в новый комплекс стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов в Дагенхэме. Однако Смитфилд просто закроется.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о самом закрытом клубе Лондона, который посещают звезды и члены королевской семьи.