Традиція, якій майже 2 млн років: чому люди люблять їсти разом

Спільне вживання їжі — це не лише задоволення. Іноді це спосіб домінування, адже водночас люди можуть критикувати зовнішній вигляд або рішення інших.

Обіди з друзями, сімейні вечері та святкові посиденьки — більшість людей не уявляють без цього свого життя. Спільні прийоми їжі мають глибоку силу і коріння. Чому люди люблять збиратись разом для цього, розповідає ВВС.

Звичка обмінюватись їжею з'явилась ще до виникнення нашого виду. Зокрема, ця звичка є у шимпанзе і бонобо, двох найближчих родичів приматів. Але ділитись — це не те саме, що їсти разом, зазначив соціолог Ніклас Нойман з Уппсальського університету у Швеції.

"Ви можете роздавати їжу як об'єкт, не сідаючи й не обідаючи з іншими", — зазначає він, наголошуючи, що люди додали до цього акту низку складних соціальних верств.

Перша спільна трапеза могла відбутися навколо багаття. Наразі неможливо встановити, коли люди або їхні предки вперше приготували їжу. Вчені припускають, що це могло статись 1,8 мільйона років тому.

"І як тільки ви всі сядете навколо вогню, теплого, яскравого маяка у темряві, ви можете виявити, що не спите довше. Ці додаткові години протягом дня могли бути золотими можливостями для соціального зближення за їжею", — припускає біологічний антрополог з Оксфордського університету у Великій Британії Робін Данбар.

Якими б не були подробиці походження такої традиції, вчені пов'язують її з більш високим добробутом. Дослідження 2017 року виявило, що спільні прийоми їжі корелюються з більшою задоволеністю від життя та наявністю друзів, на яких можна покластись.

"Спільний прийом їжі у групі посилює ефект ендорфінів, так само як і спільний біг підтюпцем. Це тому, що синхронізована активність збільшує вироблення ендорфінів вдвічі", — додав вчений.

Журналісти Синтія Гребер і Нікола Твайлі з'ясували, що вживання однієї і тієї ж їжі в один і той самий час призводить до більшої довіри до людей. Наприклад, люди швидше приходили до позитивних результатів в переговорах у випадку, якщо при цьому вони вживали одні закуски.

Однак спільний прийом їжі — це не проста дія. Вона також може бути способом демонстрації підпорядкування та контролю, адже критика під час трапези зовнішнього вигляду людини або її рішень навряд чи сприяють щастю.

Нагадаємо, раніше було виявлено, що швидке харчування шкодить здоров'ю. Є декілька причин, щоб не вживати їжу на ходу.