Не їжте на ходу: 4 причини, чому швидке харчування шкодить здоров'ю

Сучасне стрімке життя часто позбавляє нас часу на такі прості речі, як їжа. Багато хто з нас швидко перехоплює щось вранці по дорозі з дому на роботу або ковтає обід, щоб викроїти трохи більше часу для продуктивної роботи або для особистого життя. Але така практика може нашкодити здоров'ю.

Часто, перехоплюючи щось на ходу, ви віддаєте перевагу менш корисній і поживній їжі, але це найменше із зол. Якщо ви постійно практикуєте подібну харчову звичку, це може серйозніше позначитися на вашому травленні та самопочутті. Ви коли-небудь відчували надмірне газоутворення? Ви часто страждаєте від здуття живота? Як давно ви звертали увагу на те, наскільки ви насправді голодні чи ситі? Про це пише The Conversation.

Надлишок газу

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Існує стан, який передбачає заковтування надмірної кількості повітря під час і між прийомами їжі, відомий як аерофагія. Він може спричиняти все що завгодно: від легкого дискомфорту, відчуття тяжкості та здуття живота до болю в животі та розтягнення (видиме збільшення розміру живота після їди).

Нормальна кількість газу в травному тракті, коли наші шлунки порожні, становить близько 200 мл. Якщо ця кількість значно збільшується, фізіологічні механізми його виведення можуть стати дуже незручними. Ця кількість повітря залежить від балансу між прийомом, виробленням і виведенням газу за допомогою відрижки, метеоризму або його споживання кишковою мікробіотою.

Швидке вживання їжі є одним з основних чинників збільшення як споживання повітря, так і газоутворень, хоча жування жуйки, паління та зміни в мікробіоті кишківника також можуть сприяти цьому.

Недостатнє пережовування

Коли ми їмо поспіхом, у нас менше часу на пережовування, а це значить, що їжа потрапляє до шлунка майже цілою. Тому для її правильного перетравлення потрібно більше шлункової кислоти. Крім того, що це вимагає більших метаболічних зусиль, це також спричиняє неприємне відчуття тяжкості та нетравлення, які є наслідком швидкого прийому їжі.

Іншим наслідком недостатнього пережовування їжі є всмоктування їжі в тонкому кишечнику. Незважаючи на всі зусилля шлунка, не пережована їжа може досягти кишківника, не будучи достатньо перевареною.

Переїдання

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Коли мова заходить про відчуття голоду і ситості, у гру вступає вісь кишківник-мозок — мозок відповідає за надсилання сигналів, що керують процесами травлення, а також за те, щоб ми їли або припиняли їсти. Два гормони регулюють, наскільки ми почуваємося ситими або голодними — грелін викликає відчуття голоду, а лептин змушує нас почуватися ситими. Щойно ми бачимо, відчуваємо запах і починаємо їсти їжу, лептину потрібно 20-30 хвилин, щоб стати активним. Це означає, що коли ми їмо занадто швидко, ми поглинаємо більше, ніж нам насправді потрібно — у лептину не вистачає часу, щоб спрацювати і повідомити нам, що ми вже ситі.

Серйозніші наслідки

Занадто швидке вживання їжі може мати більш серйозні наслідки для нашого здоров'я. Кілька досліджень показують зв'язок між швидкістю, з якою ми їмо, і факторами ризику серцево-судинних захворювань, підвищеним рівнем тригліцеридів і збільшеними шансами розвитку метаболічного синдрому (до 59% вищими), надлишкової ваги або ожиріння серед діабетиків.

Тому безперечно варто сповільнитися, їсти більш усвідомлено і неквапливо. Жуйте повільно і звертайте увагу на те, наскільки ви ситі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця