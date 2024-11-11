Не ешьте на ходу: 4 причины, поему быстрое питание вредит здоровью

Современная стремительная жизнь часто лишает нас времени на такие простые вещи как еда. Многие из нас быстро перехватывают что-то утром по пути из дома на работу или проглатывают обед, чтобы выкроить немного больше времени для продуктивной работы или для личной жизни. Но такая практика может навредить здоровью.

Часто, перехватывая что-то на ходу, вы отдаете предпочтение менее полезной и питательной пище, но это меньшее из зол. Если вы постоянно практикуете подобную пищевую привычку, это может более серьезно сказаться на вашем пищеварении и самочувствии. Вы когда-нибудь испытывали чрезмерное газообразование? Вы часто страдаете от вздутия живота? Как давно вы обращали внимание на то, насколько вы на самом деле голодны или сыты? Об этом пишет The Conversation.

Избыток газа

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Существует состояние, которое подразумевает заглатывание чрезмерного количества воздуха во время и между приемами пищи, известное как аэрофагия. Оно может вызывать все что угодно: от легкого дискомфорта, чувства тяжести и вздутия живота до боли в животе и растяжения (видимое увеличение размера живота после еды).

Нормальное количество газа в пищеварительном тракте, когда наши желудки пусты, составляет около 200 мл. Если это количество значительно увеличивается, физиологические механизмы его выведения могут стать очень неудобными. Это количество воздуха зависит от баланса между приемом, выработкой и выведением газа посредством отрыжки, метеоризма или его потребления кишечной микробиотой.

Быстрый прием пищи является одним из основных факторов увеличения как потребления воздуха, так и газообразований, хотя жевание жвачки, курение и изменения в микробиоте кишечника также могут способствовать этому.

Недостаточное пережевывание

Когда мы едим в спешке, у нас меньше времени на пережевывание, а это значит, что пища попадает в желудок почти целиком. Поэтому для ее правильного переваривания требуется больше желудочной кислоты. Помимо того, что это требует больших метаболических усилий, это также вызывает неприятное чувство тяжести и несварения, которые являются последствием быстрого приема пищи.

Другим следствием недостаточного пережевывания пищи является всасывание пищи в тонком кишечнике. Несмотря на все усилия желудка, не пережеванная пища может достичь кишечника, не будучи достаточно переваренной.

Переедание

Фото: Freepik

Когда речь заходит о чувстве голода и сытости, в игру вступает ось кишечник-мозг — мозг отвечает за отправку сигналов, управляющих процессами пищеварения, а также за то, чтобы мы ели или прекращали есть.

Два гормона регулируют, насколько мы чувствуем себя сытыми или голодными — грелин вызывает чувство голода, а лептин заставляет нас чувствовать себя сытыми. Как только мы видим, чувствуем запах и начинаем есть пищу, лептину требуется 20–30 минут, чтобы стать активным. Это означает, что когда мы едим слишком быстро, мы поглощаем больше, чем нам на самом деле нужно — у лептина не хватает времени, чтобы сработать и сообщить нам, что мы уже сыты.

Более серьезные последствия

Слишком быстрое употребление пищи может иметь более серьезные последствия для нашего здоровья. Несколько исследований показывают связь между скоростью, с которой мы едим, и факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, повышенным уровнем триглицеридов и увеличенными шансами развития метаболического синдрома (до 59% выше), избыточного веса или ожирения среди диабетиков.

Поэтому определенно стоит замедлиться, есть более осознанно и неторопливо. Жуйте медленно и обращайте внимание на то, насколько вы сыты.

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