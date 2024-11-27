Традиция, которой почти 2 млн лет: почему люди любят есть вместе

Совместное употребление пищи — это не только удовольствие. Иногда это способ доминирования, ведь при этом люди могут критиковать внешний вид или решения других.

Обеды с друзьями, семейные ужины и праздничные посиделки — большинство людей не представляют без этого своей жизни. Совместные приемы пищи имеют глубокую силу и корни. Почему люди любят собираться вместе для этого, рассказывает ВВС.

Привычка обмениваться пищей появилась еще до возникновения нашего вида. В частности, эта привычка есть у шимпанзе и бонобо, двух ближайших родственников приматов. Но делиться — это не то же самое, что есть вместе, отметил социолог Никлас Нойман из Уппсальского университета в Швеции.

"Вы можете раздавать еду как объект, не садясь и не обедая с другими", — отмечает он, подчеркивая, что люди добавили к этому акту ряд сложных социальных слоев.

Первая совместная трапеза могла состояться вокруг костра. Пока невозможно установить, когда люди или их предки впервые приготовили пищу. Ученые предполагают, что это могло произойти 1,8 миллиона лет назад.

"И как только вы все сядете вокруг огня, теплого, яркого маяка в темноте, вы можете обнаружить, что не спите дольше. Эти дополнительные часы в течение дня могли быть золотыми возможностями для социального сближения за едой", — предполагает биологический антрополог из Оксфордского университета в Великобритании Робин Данбар.

Какими бы ни были подробности происхождения такой традиции, ученые связывают ее с более высоким благосостоянием. Исследование 2017 года показало, что совместные приемы пищи коррелируются с большей удовлетворенностью от жизни и наличием друзей, на которых можно положиться.

"Совместный прием пищи в группе усиливает эффект эндорфинов, так же как и совместный бег трусцой. Это потому, что синхронизированная активность увеличивает выработку эндорфинов вдвое", — добавил ученый.

Журналисты Синтия Гребер и Никола Твайли выяснили, что употребление одной и той же пищи в одно и то же время приводит к большему доверию к людям. Например, люди быстрее приходили к положительным результатам в переговорах в случае, если при этом они употребляли одни закуски.

Однако совместный прием пищи — это не простое действие. Оно также может быть способом демонстрации подчинения и контроля, ведь критика во время трапезы внешнего вида человека или его решений вряд ли способствуют счастью.

Напомним, ранее было обнаружено, что быстрое питание вредит здоровью. Есть несколько причин, чтобы не употреблять пищу на ходу.