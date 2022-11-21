Звезда сериала "Сверхъестественное" Никки Эйкокс умерла в 47 лет

Актриса боролась с раком крови два года.

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Американская актриса Никки Эйкокс скончалась на 48-м году жизни после продолжительной борьбы с лейкемией. Смерть Никки в соцсетях подтвердила сестра ее мужа Сьюзан Рааб Чеклоски.

"Моя красивая, умная, упорная, невероятно талантливая и любящая невестка Никки Эйкокс Рааб скончалась вчера с моим братом Мэттом Раабом рядом. Никки и Мэтт прекрасно жили вместе в Калифорнии. Она определенно была борцом и все, кто ее знал, любили ее", – говорится в публикации, которую Сьюзан дополнила архивными фото покойной.

Никки прославилась благодаря ролям Мег Мастерс в сериале CW "Сверхъестественное" и Джейми Аллен в сериале TNT "Темно-синий".

В 2020 году у звезды диагностировали лейкемию. Эйкокс сначала думала, что заразилась Covid-19 после того, как "очень заболела", но позже ей сказали, что у нее рак крови, и она прошла сложное лечение химиотерапией и трансплантацию стволовых клеток.

Свою борьбу с онкологией она показывала на личном веб-сайте о веганском образе жизни "Кешью и оливки", а также рассказывала о буднях лечения в Instagram. В этой соцсети ее последний пост датирован еще 26 марта. Никки, только что перенесшая сеанс химиотерапии, поет песенку из последних сил, лежа на больничной койке.

Создатель сериала "Сверхъестественное" Эрик Крипке также отдал дань уважения актрисе сердечным постом в социальных сетях. Он поделился гифкой, на которой Мэг Мастерс задувает свечу.

"Очень огорчен известием о том, что великая #NickiAycox, наша первая #MegMasters, скончалась. Слишком молода. Она вызывала восхищение. Я поражаюсь тому, как она сделала легендарным такое простое слово, как "тусклый", — заключил он с хэштегами #RIP, #SPN и #SPNFamily", – написал Крипке.

Эйкокс родилась в городе Хеннесси, штат Оклахома, и с детства была очень артистичной. Она выступала на конкурсах и играла на пианино. Некоторое время Ники училась в университете Оклахомы, а затем переехала в Лос-Анджелес, чтобы продолжить свою актерскую карьеру.

В конце 1990-х у нее были главные роли в фильмах "Ох уж, эта наука", "Лос-Анджелесская жара", "Третья глыба от солнца", "Школа США" и "Парень познает мир". Эйкокс снималась в роли Лили Галлахер в сериале "Провиденс", а также играла в эпизодических ролях в "Секретных материалах", "Элли МакБил", "Темный ангел", "Преступление + наказание в пригороде", "Рейв Макбет" и "Джиперс Криперс 2" и других.

Ее последними ролями перед уходом из кино были фильмы 2014 года "Девушка в поезде" и "Мертвые в кампусе".

Напомним, в конце октября знаменитый британский актер Тим Рот сообщил о смерти своего младшего сына – 25-летнего Кормака, который тоже скончался от рака.