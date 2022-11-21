Зірка серіалу "Надприродне" Ніккі Ейкокс померла у 47 років

Акторка боролася з раком крові два роки.

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Американська акторка Ніккі Ейкокс померла на 48-му році життя після тривалої боротьби з лейкемією. Смерть Ніккі у соцмережах підтвердила сестра її чоловіка Сюзан Рааб Чеклоскі.

"Моя красива, розумна, наполеглива, неймовірно талановита і любляча невістка Ніккі Ейкокс Рааб померла вчора поруч із моїм братом Меттом Раабом. Ніккі і Метт чудово жили разом у Каліфорнії. Вона безперечно була борцем і всі, хто її знав, любили її", — йдеться у публікації, яку Сюзан доповнила архівними фото покійної.

Ніккі прославилася завдяки ролям Мег Мастерс у серіалі CW "Надприродне" та Джеймі Аллен у серіалі TNT "Темно-синій".

2020 року у зірки діагностували лейкемію. Ейкокс спочатку думала, що заразилася Covid-19 після того, як "дуже захворіла", але пізніше їй сказали, що це рак крові, і вона пройшла складне лікування хімієтерапією і трансплантацію стовбурових клітин.

Свою боротьбу з онкологією вона показувала на особистому вебсайті про веганський спосіб життя "Кеш'ю та оливки", а також розповідала про будні лікування в Instagram. У цій соцмережі її останній пост датований ще 26 березня. Ніккі, яка щойно перенесла сеанс хімієтерапії, співає пісеньку з останніх сил, лежачи на лікарняному ліжку.

Творець серіалу "Надприродне" Ерік Кріпке також віддав шану актрисі серцевим постом у соціальних мережах. Він поділився гіфкою, на якій Мег Мастерс задуває свічку.

"Дуже засмучений звісткою про те, що велика #NickiAycox, наша перша #MegMasters, померла. Занадто молода. Вона викликала захоплення. Я вражаюся тому, як вона зробила легендарним таке просте слово, як "тьмяний", — підсумував він з хештегами #RIP, #SPN і #SPNFamily", — написав Кріпке.

Ейкокс народилася в місті Теннессі, штат Оклахома, і змалку була дуже артистичною. Вона виступала на конкурсах та грала на піаніно. Якийсь час Ніккі навчалася в університеті Оклахоми, а потім переїхала до Лос-Анджелесу, щоб продовжити свою акторську кар'єру.

Наприкінці 1990-х у неї були головні ролі у фільмах "Ох вже ця наука!", "Лос-Анджелеська спека", "Третя брила від сонця", "Школа США" та "Хлопець пізнає світ". Ейкокс знімалася в ролі Лілі Галлахер у серіалі "Провіденс", а також грала в епізодичних ролях у "Секретних матеріалах", "Еллі Макбіл", "Темний ангел", "Злочин + покарання в передмісті", "Рейв Макбет" та "Джиперс Кріперс" 2" та інших.

Її останніми ролями перед відходом з кіно були фільми 2014 року "Дівчина в потязі" та "Мертві у кампусі".

Нагадаємо, наприкінці жовтня знаменитий британський актор Тім Рот повідомив про смерть свого молодшого сина — 25-річного Кормака, який також помер від раку.