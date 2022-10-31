Син британського актора Тіма Рота помер від раку у 25 років

Кормак Рот, талановитий музикант і композитор, помер в оточенні своєї родини.

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Відомий британський актор Тім Рот повідомив про смерть свого молодшого сина — 25-річного Кормака. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільмів "Скажені пси" та "Чотири кімнати" розповіла, що в нього сина було діагностовано рак зародкових клітин у листопаді 2021 року.

Кормак боровся із хворобою. У Instagram він писав, що хвороба не позбавить його любові до музики. В останні місяці юнак сильно схуд і став погано чути, але його родина говорила, що хвороба не позбавила почуття гумору.

Кормак Рот помер ще 16 жовтня, як зауважив його батько, в оточенні своїх близьких.

Його сім'я сказала, що він був "приголомшливим молодим чоловіком", і його запам'ятають як "потік енергії", який був однаково "добрим і диким".

В одному з останніх постів у соцмережах Кормак сказав своїм підписникам, що любить їх і що вони мають займатися тим, що робить їх щасливими.

[ + – ] Кормак Рот жив у Лос-Анджелесі та займався музикою

"Ви не завжди можете обирати свою долю. Ти не завжди можеш обирати своє майбутнє", — сказав молодий чоловік в останньому відео та закликав своїх прихильників "пам'ятати про те, що життя коротке".

Нагадаємо, Тім Рот, один із улюблених акторів Квентіна Тарантіно, був одружений двічі. Від першого зв'язку з Лорі Бейкер у нього народився син Джек Рот, він виконав одну з ролей у байопіку "Богемська рапсодія".

Від шлюбу з дизайнеркою Ніккі Батлер у актора народилися два сини Тімоті Гантер і Майкл Кормак, названі на честь улюблених письменників Тіма та Ніккі: Гантера Томпсона та Кормака Маккарті.

Кормак був випускником Беннінгтонського коледжу, а також талановитим гітаристом, композитором і продюсером.

Про свій діагноз він повідомив у пості в Instagram у квітні цього року, заявивши, що він втратив слух на одне вухо та сильно схуд.

"21 листопада в мене діагностували 3-ю стадію герміногенного раку. З того часу я борюся з ним щодня, кидаючи в бій все, що можу. Хіміотерапія, високодозна хіміотерапія, ліки, трансплантація, переливання крові, операції і т.д. Це називається хоріокаринома, зустрічається рідко, і їй вдається залишатися на багато кроків попереду мене, чим би я з нею не боровся… Вона відібрала половину мого слуху, 60 фунтів ваги, мою впевненість і продовжуватиме свій вбивчий шлях, поки мені не вдасться якимось чином зупинити його та вбити... Але це не позбавило мене волі до життя і любові до музики. Люблю вас усіх, будь ласка, обов'язково робіть те, що вам подобається. Життя коротке. Це хаос. І ніколи не знаєш, коли це будеш ти. До біса рак", — говорилося в повідомленні Кормака.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що помер син знаменитого музиканта й поета Ніка Кейва. Його син Джетро Лезенбі помер невдовзі після виходу з в'язниці, де опинився після нападу на свою матір. 2015 року Нік втратив сина Артура. Той зірвався зі скелі.