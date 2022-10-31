Сын британского актера Тима Рота умер от рака в 25 лет

Кормак Рот, талантливый музыкант и композитор, скончался в окружении своей семьи

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Знаменитый британский актер Тим Рот сообщил о смерти своего младшего сына – 25-летнего Кормака. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильмов "Бешеные псы" и "Четыре комнаты" рассказал, что у него сына был диагностирован рак зародышевых клеток в ноябре 2021 года.

Кормак сражался с болезнью. В Instagram он писал, что болезнь не лишит его любви к музыке. В последние месяцы юноша сильно похудел и стал плохо слышать, но его семья говорила, что болезнь не лишила его чувства юмора.

Кормак Рот скончался еще 16 октября, как отметил его отец, в окружении своих близких.

Его семья сказала, что он был "потрясающим молодым человеком", и его запомнят, как "сгусток энергии", который был одинаково "и добрым и диким".

В одном из последних постов в соцсетях Кормак сказал своим подписчикам, что любит их, и что они должны заниматься тем, что делает их счастливыми.

[ + – ] Кормак Рот жил в Лос-Анджелесе и занимался музыкой

"Вы не всегда можете выбирать свою судьбу. Ты не всегда можешь выбирать свое будущее", — сказал молодой человек в последнем видео и призвал своих сторонников "помнить о том, что жизнь коротка".

Напомним, Тим Рот, один из любимых актеров Квентина Тарантино, был женат дважды. От первой связи с Лори Бейкер у него родился сын Джек Рот, он исполнил одну из ролей в байопике "Богемская рапсодия".

От брака с дизайнером Никки Батлер у актера родились два сына Тимоти Хантер и Майкл Кормак, названные в честь любимых писателей Тима и Никки: Хантера Томпсона и Кормака Маккарти.

Кормак был выпускником Беннингтонского колледжа, а также талантливым гитаристом, композитором и продюсером.

О своем диагнозе он сообщил в посте в Instagram в апреле этого года, заявив, что он потерял слух на одно ухо и сильно похудел.

"21 ноября у меня диагностировали 3-ю стадию герминогенного рака. С тех пор я борюсь с ним каждый день, бросая в бой все, что могу. Химиотерапия, высокодозная химиотерапия, лекарства, трансплантация, переливание крови, операции и т. д. Это называется хориокаринома, встречается редко, и ему удается оставаться на много шагов впереди меня, чем бы я с ним не боролся. Он отнял половину моего слуха, 60 фунтов веса, мою уверенность и будет продолжать свой убийственный путь, пока мне не удастся каким-то образом остановить его и убить. Но это не лишило меня воли к жизни и любви к музыке. Люблю вас всех, пожалуйста, обязательно делайте то, что вам нравится. Жизнь коротка. Это хаос. И никогда не знаешь, когда это будешь ты. К черту рак", — говорилось в сообщении Кормака.

Напомним, ранее стало известно, что умер сын знаменитого музыканта и поэта Ника Кейва. Его сын Джетро Лэзенби скончался вскоре после выхода из тюрьмы, где оказался, после нападения на свою мать. В 2015 году Ник потерял сына Артура. Тот сорвался со скалы.