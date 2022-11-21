Как предотвратить потемнение серебряных украшений в шкатулке: простой и дешевый метод

Проверенный годами способ поможет сохранить блеск украшений на длительное время.

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Серебряные украшения у многих пользуются заслуженной любовью, благодаря их большей универсальности, а также цене. Однако при длительном хранении в шкатулке любимые сережки, кольца и цепочки могут потемнеть. Чтобы избежать этого, достаточно положить в шкатулку всего одну маленькую вещь, которая позволит сохранить украшения светлыми и блестящими долгое время. Речь идет о пакетике с силикагелем, пишет Ukr.Media.

По словам экспертов, появление темного налета обусловлено влиянием на украшения диоксидом серы, влаги и света. Если хранить их в сухом и темном месте, это благоприятно скажется на внешнем виде и избавит от необходимости часто чистить серебро. Силикагель впитает в себя лишнюю влагу из шкатулки, оставив пространство для хранения украшений сухим.

[ + – ] Силикагель можно купить в интернет-магазинах или найти в коробке с новой обувью

Купить такие пакетики можно в специализированных магазинах, приобрести онлайн, но еще проще найти их в коробке с только что купленной обувью, куда их обязательно помещают для тех же целей, что и в шкатулку с украшениями, – убирать лишнюю влагу.

Если украшения все же потемнели, есть проверенные и безопасные способы вернуть им первоначальный вид и блеск.