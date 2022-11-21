Як запобігти потемнінню срібних прикрас у скриньці: простий і дешевий метод

Перевірений роками спосіб допоможе зберегти блиск прикрас на тривалий час.

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Срібні прикраси в багатьох користуються заслуженою любов'ю завдяки їхній більшій універсальності, а також ціні. Однак у разі тривалого зберігання в скриньці улюблені сережки, кільця та ланцюжки можуть потемніти. Щоб уникнути цього, достатньо покласти в скриньку лише одну маленьку річ, яка дозволить зберегти прикраси світлими та блискучими довгий час. Ідеться про пакетик із силікагелем, пише Ukr.Media.

За словами експертів, поява темного нальоту зумовлена впливом на прикраси діоксидом сірки, вологи та світла. Якщо зберігати їх у сухому й темному місці, це сприятливо позначиться на зовнішньому вигляді та позбавить необхідності часто чистити срібло. Силікагель вбере зайву вологу зі скриньки, залишивши простір для зберігання прикрас сухим.

[ + – ] Силікагель можна купити в інтернет-магазинах або знайти в коробці з новим взуттям

Купити такі пакетики можна в спеціалізованих магазинах, придбати онлайн, але ще простіше знайти їх у коробці зі щойно купленим взуттям, куди їх обов'язково поміщають для тих же цілей, що й у скриньку з прикрасами, — прибирати зайву вологу.

Якщо прикраси все ж таки потемніли, є перевірені та безпечні способи повернути їм первісний вигляд і блиск.