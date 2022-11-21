Княгиня Шарлен скопировала образ Шэрон Стоун для официального приема
Шарлен появилась на вечере, посвященном регби, в белой мужской рубашке и атласной черной юбке.
Княгиня Шарлен в последнее время все чаще радует своих поклонников выходами в свет. И накануне вечером она с супругом, князем Монако, появилась на красной дорожке World Rugby Awards 2022. Об этом пишет Daily Mail.
Принцесса Шарлен была одета в элегантную белую рубашку и черную атласную юбку.
Она сфотографировалась с князем Альбером на красной дорожке, прежде чем вручить награду Терри Кеннеди из Ирландии.
Шарлен при создании своего образа явно вдохновлялась нарядом Шэрон Стоун 1998 года, который уже стал хрестоматийным.
Тогда актриса пришла на церемонию "Оскар" в белой рубашке Gap из гардероба своего тогдашнего мужа Фила Бронштейна и юбке Vera Wang лавандового цвета.
Сейчас тяжело поверить, но тогда наряд Стоун разбирали модные критики всех таблоидов, а своим нарядом она произвела настоящую революцию в мире моды.
Теперь ведущие дома моды Valentino, Chanel, Prada и Miu Miu сочетают майки, рубашки и водолазки с подчеркнуто нарядными юбками.
К тому же принцип mix & match только начинал входить в моду — люкс с масс-маркетом смешивали крайне редко и весьма осторожно.
Шарлен использовала модную находку Шэрон Стоун на полную: она сочетала простую белую рубашку с золотими пуговицами, черную атласную юбку в складку и дополнила образ жемчужными серьгами и атласными туфлями на очень высоком каблуке.
Напомним, ранее Шарлен в закрытом синем платье появилась на торжественном вечере в честь Национального дня Монако с князем Альбером.