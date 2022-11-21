Княгиня Шарлен скопировала образ Шэрон Стоун для официального приема

Шарлен появилась на вечере, посвященном регби, в белой мужской рубашке и атласной черной юбке.

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Княгиня Шарлен в последнее время все чаще радует своих поклонников выходами в свет. И накануне вечером она с супругом, князем Монако, появилась на красной дорожке World Rugby Awards 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Принцесса Шарлен была одета в элегантную белую рубашку и черную атласную юбку.

Фото: Getty Images

Она сфотографировалась с князем Альбером на красной дорожке, прежде чем вручить награду Терри Кеннеди из Ирландии.

Шарлен при создании своего образа явно вдохновлялась нарядом Шэрон Стоун 1998 года, который уже стал хрестоматийным.

[ + – ] Шэрон Стоун на церемонии "Оскар" в 1998 году Фото: Getty Images

Тогда актриса пришла на церемонию "Оскар" в белой рубашке Gap из гардероба своего тогдашнего мужа Фила Бронштейна и юбке Vera Wang лавандового цвета.

Сейчас тяжело поверить, но тогда наряд Стоун разбирали модные критики всех таблоидов, а своим нарядом она произвела настоящую революцию в мире моды.

Теперь ведущие дома моды Valentino, Chanel, Prada и Miu Miu сочетают майки, рубашки и водолазки с подчеркнуто нарядными юбками.

К тому же принцип mix & match только начинал входить в моду — люкс с масс-маркетом смешивали крайне редко и весьма осторожно.

Шарлен использовала модную находку Шэрон Стоун на полную: она сочетала простую белую рубашку с золотими пуговицами, черную атласную юбку в складку и дополнила образ жемчужными серьгами и атласными туфлями на очень высоком каблуке.

Напомним, ранее Шарлен в закрытом синем платье появилась на торжественном вечере в честь Национального дня Монако с князем Альбером.