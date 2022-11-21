Княгиня Шарлен скопіювала образ Шерон Стоун для офіційного прийому
Шарлен з'явилася на вечорі, присвяченому регбі, у білій чоловічій сорочці та атласній чорній спідниці.
Княгиня Шарлен останнім часом все частіше радує своїх шанувальників виходом у світ. І напередодні увечері вона із чоловіком, князем Монако, з'явилася на червоній доріжці World Rugby Awards 2022. Про це пише Daily Mail.
Принцеса Шарлен була одягнена в елегантну білу сорочку та чорну атласну спідницю.
Вона сфотографувалася з князем Альбером на червоній доріжці, перш ніж вручити нагороду Террі Кеннеді з Ірландії.
Шарлен під час створення свого образу явно надихалася вбранням Шерон Стоун 1998 року, який вже став хрестоматійним.
Тоді актриса прийшла на церемонію "Оскар" у білій сорочці Gap із гардероба свого тодішнього чоловіка Філа Бронштейна та спідниці Vera Wang лавандового кольору.
Зараз важко повірити, але тоді вбрання Стоун розбирали модні критики всіх таблоїдів, а своїм вбранням вона здійснила революцію у світі моди.
Тепер провідні будинки моди Valentino, Chanel, Prada та Miu Miu поєднують майки, сорочки та водолазки з підкреслено ошатними спідницями.
До того ж принцип mix&match тільки починав входити в моду — люкс з мас-маркетом змішували вкрай рідко та дуже обережно.
Шарлен використала модну знахідку Шерон Стоун на повну: вона поєднувала просту білу сорочку з золотими ґудзиками, чорну атласну спідницю в складку і доповнила образ перловими сережками й атласними туфлями на дуже високому підборі.
Нагадаємо, раніше Шарлен у закритій синій сукні з'явилася на урочистому вечорі на честь Національного дня Монако з князем Альбером.