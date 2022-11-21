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Стиль життя

Княгиня Шарлен скопіювала образ Шерон Стоун для офіційного прийому

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Фото: Getty Images | Княгиня Шарлен та князь Альбер

Шарлен з'явилася на вечорі, присвяченому регбі, у білій чоловічій сорочці та атласній чорній спідниці.

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Княгиня Шарлен останнім часом все частіше радує своїх шанувальників виходом у світ. І напередодні увечері вона із чоловіком, князем Монако, з'явилася на червоній доріжці World Rugby Awards 2022. Про це пише Daily Mail.

Принцеса Шарлен була одягнена в елегантну білу сорочку та чорну атласну спідницю.

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Фото: Getty Images

Вона сфотографувалася з князем Альбером на червоній доріжці, перш ніж вручити нагороду Террі Кеннеді з Ірландії.

Шарлен під час створення свого образу явно надихалася вбранням Шерон Стоун 1998 року, який вже став хрестоматійним.

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Шерон Стоун на церемонії "Оскар" у 1998 році
Фото: Getty Images

Тоді актриса прийшла на церемонію "Оскар" у білій сорочці Gap із гардероба свого тодішнього чоловіка Філа Бронштейна та спідниці Vera Wang лавандового кольору.

Зараз важко повірити, але тоді вбрання Стоун розбирали модні критики всіх таблоїдів, а своїм вбранням вона здійснила революцію у світі моди.

Тепер провідні будинки моди Valentino, Chanel, Prada та Miu Miu поєднують майки, сорочки та водолазки з підкреслено ошатними спідницями.

До того ж принцип mix&match тільки починав входити в моду — люкс з мас-маркетом змішували вкрай рідко та дуже обережно.

Шарлен використала модну знахідку Шерон Стоун на повну: вона поєднувала просту білу сорочку з золотими ґудзиками, чорну атласну спідницю в складку і доповнила образ перловими сережками й атласними туфлями на дуже високому підборі.

Нагадаємо, раніше Шарлен у закритій синій сукні з'явилася на урочистому вечорі на честь Національного дня Монако з князем Альбером.