Княгиня Шарлен у похмурій закритій сукні відвідала з чоловіком офіційний прийом

44-річна княгиня Монако з'явилася на урочистому вечорі на честь Національного дня Монако із князем Альбером.

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44-річна княгиня Монако Шарлен раптово знову вийшла у світ зі своїм чоловіком, князем Альбером. Втім, найімовірніше, Національний день Монако вона просто не могла не відвідати. Про це пише Daily Mail.

Для виходу у світ княгиня обрала незвичайно скромну, і навіть похмуру сукню темно-синього кольору та дуже лаконічного крою. Воно повністю закривало все тіло та приховувало фігуру.

Свій образ Шарлен доповнила лише розкішними діамантовими сережками із сапфірами, золотим клатчем та стрічкою через плече у національних кольорах князівства з брошкою, що нагадує орден.

[ + – ] Княгиня Шарлен вийшла в світ разом із чоловіком Фото: Getty Images

Перш ніж вирушити на гала-концерт, Шарлін прийняла букет червоно-білих троянд від юної шанувальниці королівської родини та сфотографувалася з принцесою Кароліною Ганноверською та іншими високопосадовцями.

Національний день Монако також відомий як День Суверенного Князя і дату святкування обирає керівний Князь.

Традиційно князі обирали день святого, на честь якого їх названо.

Але коли принц Альбер успадкував титул, він вирішив обрати той самий день, що його батько, а не день Святого Альбера, який відзначався б 15 листопада.

Зазвичай його відзначають феєрверком над гаванню напередодні увечері та месою в Монте-Карло наступного ранку.

Нагадаємо, днем раніше княгиня Шарлен відвідала службу в соборі Святого Миколая в Монте-Карло і виглядала дуже елегантно, обравши чорно-біле вбрання, а також стильний крислатий чорний капелюшок.

Раніше ходили чутки про розлучення князя та княгині. Але у палаці їх спростували. Журналісти таблоїдів писали, що Шарлен уклала контракт, за яким вона отримує 12 мільйонів євро на рік за те, що зображує зразкову дружину та супроводжує свого чоловіка на офіційних заходах.

Цю інформацію у палаці також із гнівом спростували. Але шанувальники Шарлен відзначають, що вона виглядає надто сумною, з'являючись разом із чоловіком, князем Монако Альбером.