Княгиня Шарлен в мрачном закрытом платье посетила с супругом официальный прием

44-летняя княгиня Монако появилась на торжественном вечере в честь Национального дня Монако с князем Альбером.

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44-летняя княгиня Монако Шарлен внезапно снова вышла в свет со своим супругом, князем Альбером. Впрочем, скорей всего Национальный день Монако она просто не могла посетить. Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода в свет княгиня выбрала необычно скромное, и даже мрачное платье темно-синего цвета и очень лаконичного покроя. Оно полностью закрывало все тело и скрадывало фигуру.

Свой образ Шарлен дополнила лишь роскошными бриллиантовыми серьгами с сапфирами, золотым клатчем и лентой через плечо в национальных цветах княжества с брошью, напоминающей орден.

[ + – ] Княгиня Шарлен вышла в свет вместе с супругом Фото: Getty Images

Прежде чем отправиться на гала-концерт, Шарлин приняла букет красно-белых роз от юной поклонницы королевской семьи и сфотографировалась с принцессой Каролиной Ганноверской и другими высокопоставленными лицами.

Национальный день Монако также известен как День Суверенного Князя, и дату празднования выбирает правящий Князь.

Традиционно князья выбирали день святого, в честь которого они названы.

Но когда принц Альбер унаследовал титул, он решил выбрать тот же день, что и его отец, а не день Святого Альбера, который бы отмечался 15 ноября.

Обычно его отмечают фейерверком над гаванью накануне вечером и мессой в Монте-Карло на следующее утро.

Напомним, днем ранее княгиня Шарлен посетила службу в соборе Святого Николая в Монте-Карло и выглядела очень элегантно, выбрав черно-белый наряд, а также стильную широкополую черную шляпку.

Ранее ходили слухи о разводе князя и княгини. Но во дворце их опровергли. Журналисты таблоидов писали, что Шарлен заключила контракт, по которому она получает 12 миллионов евро в год за то, что изображает примерную супругу и сопровождает своего супруга на официальных мероприятиях.

Эту информацию во дворце также с гневом опровергли. Но поклонники Шарлен отмечают, что она выглядит слишком печальной, появляясь вместе с супругом, князем Монако Альбером.