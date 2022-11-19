Княгиня Монако Шарлен появилась на публике в роскошном белом пальто

Княгиня Монако наследует стиль Кейт Миддлтон, которая в последнее время полюбила широкополые шляпы.

Related video

44-летняя княгиня Монако после возвращения из Швейцарии, где восстанавливалась после перенесенной в ЮАР инфекции, все чаще появляется на публике в сопровождении мужа, принца Альберта. Не стал исключением и праздник Национального дня Монако, который княгиня в прошлом году пропустила.

Шарлен вместе с супругом посетила службу в соборе Святого Николая в Монте-Карло.

Для выхода в свет княгиня выбрала оригинальное длинное белое пальто-кейп в пол, надетое поверх черного платья с высоким вырезом. Свой монохромный ансамбль она дополнила черной широкополой шляпой, парой черных кожаных перчаток, бриллиантовой брошью и простыми жемчужными серьгами-каплями. Для этого случая королевская особа выбрала классический макияж.

Князь Монако был одет в строгий костюм, перед его жакета, расшитого красным и золотом, украшал ряд медалей.

На службе супруги сидели рядом с принцессой Каролиной Ганноверской и принцессой Монако Стефанией.

Позже княжеская чета появилась вместе с семилетними детьми, принцем Жаком и принцессой Габриэллой. На девочке было красивое красное пальто и черная шляпка, а мальчика одели в военную парадную форму, как у его отца.

Национальный день Монако отмечается 19 ноября каждого года. Праздник также известен как День Государя Князя, а дату празднования выбирает правящий князь. Традиционно это день святого, в честь которого он назван, но когда принц Альберт взошел на престол, он решил выбрать тот же день, что и его отец, а не день Святого Альберта, который был бы 15 ноября.

Обычно его отмечают фейерверком над гаванью накануне вечером и мессой в соборе Святого Николая в Монте-Карло на следующее утро.

На этой неделе князь и княгиня второй раз вместе выходят в свет. 16 ноября они поучаствовали в розыгрыше подарков Красного Креста Монако в преддверии Рождества и побеседовали с некоторыми волонтерами, а также семьями, получавшими подарки.

Ранее сообщалось о том, что супруги составили договор, согласно которому князь обязался выплачивать жене по 12 миллионов евро в год за то, что она вместе с ним будет присутствовать на официальных мероприятиях. Поговаривают, что таким способом княгиня решила обеспечить себе безусловный доход и не зависеть от мужа.

Напомним, бывшая любовница принца Альберта Николь Косте опубликовала его фото с внебрачными детьми.