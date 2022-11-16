Княгиня Монако Шарлен с мужем вышла в свет и начала рождественский сезон мероприятий

Это было первое появление княгини на публике после скандальных фото внебрачных детей своего супруга.

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Княгиня Монако Шарлен и князь Монако Альбер II открыли рождественский сезон. Супруги приняли участие в традиционной церемонии раздачи подарков вместе с волонтерами Красного Креста во дворце в Монте-Карло. Об этом пишет Daily Mail.

Это было первое появление Шарлен и Альбера на публике после того, как бывшая любовница князя Николь Косте опубликовала его снимки с его внебрачными детьми: 19-летним сыном Александром от нее самой и 30-летней дочерью Джазмин Гримальди от американки Тамары Ротоло.

Шарлен вышла в свет в темно-зеленом платье из шерстяного муслина Akris стоимостью более двух тысяч долларов. Образ она дополнила сапогами Jimmy Choo и крохотными бриллиантовыми серьгами-пуссетами.

Княгиня любит этот швейцарский бренд и часто выбирает наряды этой марки для появления на публике. Она дружит с главным дизайнером этого дома моды Альбертом Кримлером.

В этом году Шарлен даже посетила показ, посвященный 100-летию марки, во время Недели моды в Париже.

Последний раз на публике Шарлен и Альбер появлялись в начале ноября. Тогда они посетили гала-вечер премии Princess Grace Awards, названной в честь матери князя, актрисы Грейс Келли.

Журналисты продолжают утверждать, что княгиня Шарлен остается замужем за князем и выходит с ним в свет, заключив сделку. Дворец якобы платит ей 12 миллионов евро в год, чтобы она продолжала исполнять свои представительские обязанности и изображала на публике примерную супругу.

[ + – ] Княгиня и князь Монако начали сезон рождественских праздников Фото: Getty Images

Но князь Альбер утверждает, что в их семье все в порядке, а слухи, распространяемые таблоидами, — оскорбительны.

Считается, что разлад между Шарлен и Альбером начался после того, как она тяжело заболела и долгое время лечилась в ЮАР.