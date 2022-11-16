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Стиль життя

Княгиня Монако Шарлен із чоловіком вийшла у світ і розпочала різдвяний сезон заходів

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Фото: Getty Images | Княгиня і князь Монако розпочали сезон різдвяних заходів

Це була перша поява княгині на публіці після скандальних фото позашлюбних дітей свого чоловіка.

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Княгиня Монако Шарлен і князь Монако Альбер II відкрили різдвяний сезон. Подружжя взяло участь у традиційній церемонії роздавання подарунків разом із волонтерами Червоного Хреста у палаці у Монте-Карло. Про це пише Daily Mail.

Це була перша поява Шарлен та Альбера на публіці після того, як колишня коханка князя Ніколь Кості опублікувала його знімки з його позашлюбними дітьми: 19-річним сином Александром від неї самої та 30-річною дочкою Джазмін Гримальді від американки Тамари Ротоло.

Шарлен вийшла у світ у темно-зеленій сукні з вовняного мусліну Akris вартістю понад дві тисячі доларів. Образ вона доповнила чоботами Jimmy Choo та крихітними діамантовими сережками-пусетами.

Княгиня любить цей швейцарський бренд і часто вибирає вбрання цієї марки для появи на публіці. Вона дружить з головним дизайнером цього будинку моди Альбертом Кримлером.

Цього року Шарлен навіть відвідала показ, присвячений 100-річчю марки під час Тижня моди в Парижі.

Востаннє на публіці Шарлен та Альбер з'являлися на початку листопада. Тоді вони відвідали гала-вечір премії Princess Grace Awards, названої на честь матері князя акторки Грейс Келлі.

Журналісти продовжують стверджувати, що княгиня Шарлен залишається одружена з князем і виходить з ним у світ, уклавши угоду. Палац нібито платить їй 12 мільйонів євро на рік, щоб вона продовжувала виконувати свої представницькі обов'язки та зображувала на публіці зразкову дружину.

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Княгиня і князь Монако розпочали сезон різдвяних свят
Фото: Getty Images

Але князь Альбер стверджує, що в їхній сім'ї все гаразд, а чутки, що розповсюджуються таблоїдами, — образливі.

Вважається, що розлад між Шарлен та Альбером почався після того, як вона тяжко захворіла і тривалий час лікувалася в ПАР.