Колишня коханка князя Монако показала його фото із позашлюбними дітьми

Суперниця княгині Шарлін назвала свого сина "королем по батьківській лінії".

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50-річна стюардеса Air France з Того Ніколь Кості, яка багато років була коханкою князя Монако Альбера II, опублікувала у себе на сторінці в Instagram знімок, на якому принц Альберт позує в Нью-Йорку з двома своїми позашлюбними дітьми — 19-річним Александром Гримальді-Кістці та 30-річній Джазмін Гримальді. Усі троє посміхаються до камери.

"Король по батьківській лінії", — підписала знімок Ніколь, явно натякаючи на те, що її син так само заслуговує бути в черзі на престол, як і законнонароджений син князя, семирічний принц Жак.

Матір'ю Джазмін є 61-річна американська офіціантка Тамара Ротоло. Дівчинка вперше зустрілася зі своїм батьком, коли їй було 11 років. Тест ДНК підтвердив родинний зв'язок, і Альберту довелося визнати цей факт.

[ + – ] Князь Монако з дітьми Джазмін та Александром у Нью-Йорку Фото: nicole.coste/instagram

І син, і дочка, народжені коханками князя, носять його прізвище, проте позбавлені права претендувати на престол.

Що стосується Ніколь Косте, то вона не втрачає нагоди, щоб у черговий раз нагадати княгині Шарлін про те, що її в Монако люблять і поважають більше, ніж законну дружину правителя.

Зі свого боку мати спадкоємців престолу, яка тільки недавно завершила лікування від фізичного та нервового виснаження, все частіше з'являється на публіці поряд із чоловіком, проте виглядає сумною. У ЗМІ писали про те, що подружжя уклало договір, за яким Шарлін отримуватиме 12 мільйонів євро на рік за те, що супроводжує чоловіка на державних заходах. Так, минулого тижня пара відвідала щорічну церемонію вручення премії Princess Grace Awards у Нью-Йорку. Захід названо на честь покійної матері принца Альберта, оскароносної актриси Грейс Келлі, і проводиться щорічно для збору коштів для Фонду принцеси Грейс, що базується в США. Її син виступає як віцеголова фонду, який визнає та підтримує нові таланти у театрі, хореографії та кіно.

Нагадаємо, княгиня Шарлін показала дітей-близнюків, що підросли.