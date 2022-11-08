Экс-любовница князя Монако показала его фото с внебрачными детьми

Соперница княгини Шарлен назвала своего сына "королем по отцовской линии".

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50-летняя стюардесса Air France из Того Николь Косте, которая многие годы была любовницей князя Монако Альбера II, опубликовала у себя на странице в Instagram снимок, на котором принц Альберт позирует в Нью-Йорке с двумя своими внебрачными детьми – 19-летним Александром Гримальди-Косте и 30-летней Джазмин Гримальди. Все трое улыбаются в камеру.

"Король по отцовской линии", – подписала снимок Николь, явно намекая на то, что ее сын так же заслуживает быть в очереди на престол, как и законнорожденный сын князя, семилетний принц Жак.

Матерью Джазмин является 61-летняя американская официантка Тамара Ротоло. Девочка впервые встретилась со своим отцом, когда ей было 11 лет. Тест ДНК подтвердил родственную связь, и Альберту пришлось признать этот факт.

[ + – ] Князь Монако с детьми Джазмин и Александром в Нью-Йорке Фото: nicole.coste/instagram

И сын, и дочь, рожденные любовницами князя, носят его фамилию, однако лишены права претендовать на престол.

Что касается Николь Косте, то она не упускает случая, чтобы в очередной раз напомнить княгине Шарлен о том, что ее в Монако любят и уважают больше, чем законную супругу правителя.

В свою очередь мать наследников престола, которая только недавно завершила лечение от физического и нервного истощения, все чаще появляется на публике рядом с мужем, однако выглядит грустной. В СМИ писали о том, что супруги составили договор, по которому Шарлен будет получать 12 миллионов евро в год за то, что сопровождает мужа на государственных мероприятиях. Так, на прошлой неделе пара посетила ежегодную церемонию вручения премии Princess Grace Awards в Нью-Йорке. Мероприятие названо в честь покойной матери принца Альберта, оскароносной актрисы Грейс Келли, и проводится ежегодно для сбора средств для базирующегося в США Фонда принцессы Грейс. Ее сын выступает в качестве вице-председателя фонда, который признает и поддерживает новые таланты в театре, хореографии и кино.

Напомним, княгиня Шарлен показала подросших детей-близнецов.