Роскошное платье, бриллианты и грустные глаза: новый выход княгини Монако Шарлен с мужем

Княжеская чета посетила церемонию награждения премией, основанную фондом покойном матери принца Альберта Грейс Келли.

Related video

44-летняя княгиня Монако Шарлен вместе со своим 64-летним мужем, принцем Альбертом стали гостями церемонии вручения наград Princess Grace Awards 2022, которая состоялась на Парк-авеню, 583 в Нью-Йорке, сообщает Express.

Супруга князя появилась на публике в роскошном платье в пол без рукавов с цветочным орнаментом от Терренса Брея. В качестве аксессуаров она выбрала колье Baumer Vendome в виде цепочки с бриллиантами и массивным круглым драгоценным камнем в качестве подвески, а также бриллиантовые серьги. Из-за обилия цветов на платье украшение немного "потерялось" и было мало заметно.

С помощью макияжа визажист выделил глаза княгини, а ее губы покрывал блеск.

Несмотря на дорогой ансамбль, княгиня выглядела довольно грустной, что сразу же отметили многие светские обозреватели. Они не исключают, что в отношениях Шарлен и ее супруга снова не все гладко.

[ + – ] Княгиня Шарлен появилась в платье от Терренса Брея Фото: Getty

Мероприятие, на которое прилетели супруги, отмечает победителей года в области исскуства, театра, кино и хореографии. Фонд был основан матерью Альбера II, Грейс Келли. Свои награды получили 18 победителей и 6 почетных лауреатов. Молодым творческим дарованиям вручили статуэтки и гранты на развитие их потенциала.

Ранее СМИ писали о том, что князь Монако согласился платить жене около 12 миллионов евро в год за то, что она будет сопровождать его на мероприятиях. По мнению светских обозревателей, таким образом Шарлен решила обеспечить себе безусловный доход, чтобы в дальнейшем не зависеть от супруга.

Напомним, княгиня показала, в каких костюмах ее семилетние близнецы Жак и Габриэлла были на Хэллоуин.